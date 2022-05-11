【張敬軒演唱會】女神林明禎連環發功　軒仔陳柏宇合唱《斷點》有段故

▲ 女神林明禎任張敬軒演唱會嘉賓。

因疫情暫停的《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》在昨晚（5月10日）起重新再演出，為之前受情影響觀眾補場。

至於昨晚第一位登場的嘉賓為女神林明禎，她一出場最為哄動，明禎穿上跌膊長裙一升上舞台，觀眾即嘩聲四起，加上其甜到漏笑容，贏盡觀眾緣。

貓山王榴槤做禮物

明禎坦言緊張，對軒仔笑著說: 「真係好緊張，我何德何能站上紅館這個舞台跟你合唱？我今天第一次穿這種裙……」軒仔即回話，「我何德何能請到新一代女神同我合唱就真！你今晚靚到...美人魚咁呀...」明禎就甜笑答：「今日我係最幸福女子。」

接著明禎向軒仔表示，經常見他IG都是吃白麵包，營養不良，所以特別從馬來西亞帶了禮物給他，並拿出貓山王榴槤一個：「你早餐可以食麵包加榴槤啦，咁先夠營養。」

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合唱《只是太愛你》

於是軒仔反問，「我平日買的都是已經打開了的榴槤，你咁樣俾我，我唔知點開喎。」女神馬上發功：「我可以去幫你開呀，你打電話俾我，或者text我....」

軒仔向觀眾說：「你哋有冇發覺，佢唔知點解對眼長期水汪汪。唔怪得比網友封女神......有冇cam可以影吓佢對眼畀大家睇吓？」而女神就乖巧回話：「我係見到你才會這樣....」搞到軒仔為之語塞，觀眾大笑。繼而兩人合唱《只是太愛你》。

紀念彼此友情

此外，昨晚張敬軒也來好朋友陳柏宇（Jason）任嘉賓，兩人合唱《斷點》。軒仔謂假如將來有機會做組合，他一定揀與Jason合作，因為二人相識多年，曾經更是同一位監製做歌，當時監製已指兩人聲線非常之合拍。

而Jason就直言揀《斷點》合唱有段故，一來很喜歡這首歌，二來這首歌是他未入行前，參加歌唱比賽後，得到錄音機會第一次錄的歌，特別有紀念價值。

軒仔聞言即表示多謝：「多謝你20年前已經揀咗我。我同Jason好有緣份，工作生活上都好多交雜，一齊拍過廣告，又經常一齊走埠，美加大江南北都去過，佢係一個非常之有義氣朋友，好同心今次二十週年可以同佢分享到呢個舞台。」