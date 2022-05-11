【航空業】國泰4月載客量逾4萬按年增8成　6月起每日設香港倫敦往來航班

▲ 國泰4月載客量逾4萬按年增8成，6月起每日設香港倫敦往來航班。（國泰提供）

國泰航空今日(11日)公布4月份載客及貨運量，前者錄得逾4萬人次，按年增加逾8成，惟較2019年同月下跌近9成9；貨運量逾9萬公噸，按年增加2成6，國泰解釋由於香港特區政府最近分階段調整多項旅遊限制及檢疫規定，因此國泰航空於4月份的客、貨運量數據仍反映受部分限制的影響。

國泰航空於4月份載客40,823人次，較2021年同月增加82.2%，相比疫情前2019年4月的水平下跌98.7%。其中在上月29日共接載2,805名乘客，是自去年8月4日以來的新高。在今年首4個月，載客人次較去年同期增加37.8%。

同月運載92,361公噸貨物，較去年同月增加26.3%，但與2019年4月相比減少43.6%。在今年首4個月，載貨量較去年同期下跌5.4%，運力減少42%。

顧客及商務總裁林紹波表示，隨著政府解除9個國家抵港的禁令，以及抵港旅客的檢疫期縮短至7天，市民從外地（尤其英國）回港的需求增加，將客運航班的運力較3月份增加約25%，然而4月份的客運運力較疫情前水平僅約2%。

他續指，國泰將增加更多航班班次，由6月初起的航班安排包括每日均有往來香港及倫敦希斯路的航班；亦將恢復或增加往來美國、澳洲、新西蘭及印度等地的航班。另外，因應上海的新冠疫情，將進一步減少了前往中國內地的航班班次。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜