  • 24°C
香港時間 : 2022511日 (週三) 18:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交流合作】鄭若驊與中國學術研究院簽署合作框架安排　推動法治研究領域交流

政治 18:25 2022/05/11

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

鄭若驊與香港中國學術研究院簽署合作框架安排。（政府新聞處）

律政司司長鄭若驊今日與香港中國學術研究院，經中國社會科學院同意下，簽署法治研究交流和合作框架安排，以持續推進建設去年11月啓動的「香港客觀法治資料數據庫」。

鄭若驊表示，香港中國學術研究院是社科院的分支機構，匯集香港與內地學術及社會資源，在社會科學領域展開各類研究，今次簽署的交流和合作框架安排，將有助以客觀分析數據，為基礎了解法治實踐的情況。

根據安排，雙方將致力加強、鼓勵和推動，法治研究領域的交流與合作，而香港中國學術研究院，亦會就法治，以及建立客觀法治資料數據庫相關的課題，開展專門研究，社科院可在律政司和香港中國學術研究院的協調下，與相關人才開展學術科研等方面的合作。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【司法獨立】鄭若驊稱憲制基石不會動搖　指定法官指控與事實不符
19:23 2022/03/30
【司法獨立】鄭若驊稱憲制基石不會動搖　指定法官指控與事實不符
【國安法】鄭若驊指國安法案件香港可達終審階段　體現一國兩制
14:13 2022/04/16
【國安法】鄭若驊指國安法案件香港可達終審階段　體現一國兩制
【調解糾紛】鄭若驊：網上解決爭議發展越趨成熟　線上調解將會越來越普遍
15:53 2022/05/02
【調解糾紛】鄭若驊：網上解決爭議發展越趨成熟　線上調解將會越來越普遍

你可能感興趣

【司法獨立】鄭若驊稱憲制基石不會動搖　指定法官指控與事實不符
19:23 2022/03/30
【司法獨立】鄭若驊稱憲制基石不會動搖　指定法官指控與事實不符
【國安法】鄭若驊指國安法案件香港可達終審階段　體現一國兩制
14:13 2022/04/16
【國安法】鄭若驊指國安法案件香港可達終審階段　體現一國兩制
【調解糾紛】鄭若驊：網上解決爭議發展越趨成熟　線上調解將會越來越普遍
15:53 2022/05/02
【調解糾紛】鄭若驊：網上解決爭議發展越趨成熟　線上調解將會越來越普遍
一國兩制 大學 中國 香港 中國社會科學院 鄭若驊 律政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影