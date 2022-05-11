【交流合作】鄭若驊與中國學術研究院簽署合作框架安排　推動法治研究領域交流

▲ 鄭若驊與香港中國學術研究院簽署合作框架安排。（政府新聞處）

律政司司長鄭若驊今日與香港中國學術研究院，經中國社會科學院同意下，簽署法治研究交流和合作框架安排，以持續推進建設去年11月啓動的「香港客觀法治資料數據庫」。

鄭若驊表示，香港中國學術研究院是社科院的分支機構，匯集香港與內地學術及社會資源，在社會科學領域展開各類研究，今次簽署的交流和合作框架安排，將有助以客觀分析數據，為基礎了解法治實踐的情況。

根據安排，雙方將致力加強、鼓勵和推動，法治研究領域的交流與合作，而香港中國學術研究院，亦會就法治，以及建立客觀法治資料數據庫相關的課題，開展專門研究，社科院可在律政司和香港中國學術研究院的協調下，與相關人才開展學術科研等方面的合作。

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責任編輯：陳宛彤