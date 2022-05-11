【DSE2022】港島民生書院停電故障　資訊及通訊科技科120名考生今早臨時轉場應考

▲ 港島民生書院昨晚發生停電事故，今早（11日）約120名受影響考生需臨時轉往鄰近兩校應試。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）資訊及通訊科技科今早（11日）開考，學校試場之一的港島民生書院因停電事故而未能舉行今早考試，共約120名受影響考生，需臨時轉往鄰近學校試場應考，經學校搶修後，明日及其後的考試可如常進行。

考評局表示，昨晚接到學校通知，校舍因電力設備故障而停電，不能舉行今日的考試。因此，考評局安排約100名受影響考生轉住同區的香港中國婦女會中學應考有關科目考試，以及約20名有特殊教育需要的考生調往聖馬可中學的特別試場應考。

考評局透過手機短訊通知部分考生，今早並安排工作人員於港島民生書院門外協助考生轉往新的試場。因應試場調動安排，在香港中國婦女會中學及聖馬可中學的有關試場延遲開考時間約15至20分鐘。

港島民生書院今日下午通知考評局已完成搶修，逐步恢復供電，可於明天及其後的考試繼續用作試場或特別試場。

至於隔離試場，考評局表示今日分別有1名正檢疫及2名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考文憑試；沒有考生因身體不適而選擇不應考，局方今早沒有收到考生要求即日到竹篙灣應考的申請。

今日舉行的資訊及通訊科技科考試，約有5,480名考生報考，合共設有68個禮堂試場及178個為特殊教育需要考生而設的特別試場。

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記者：馮琪雅