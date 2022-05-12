【移民英國】港人零經驗英國搵工時薪僅獲最低工資£9.5　解構英國10大搵工網站

移民潮繼續高企，不少人移英後都擔心生計受影響，就算有積蓄都會有用盡的一天，不做生意就惟有打工，有移英港人發貼表示：「只係上網apply咗4份工，4份工份份都請，全部都係外國人老闆外國人同事，完全冇任何香港人/華人同事。但係比£9.5、其實係唔係一般零經驗都係呢個最低工資價？有冇人有經驗係高於£9.5？ 有冇原因可以高人工少少？」

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TOPick記者以今日(11日）的匯率計算，£9.5相等於92港元，£9.5最低工資時薪是英國政府於去年10尾公布，由2022年4月1日新財政年度開始，最低工資時薪將由£8.91增長6.6%至£9.5，英國最低工資其實會按工人的年齡再分類，決定實際可得的最低工資水平。當工人年齡滿23歲，他們就會被歸納為National Living Wage組別；23 歲以下就係National Minimum Wage的組別。2022年4月起，不同組別最低工資水平將提升為：

23歲及以上：£9.50

21至22歲：£9.18

18至20歲：£6.83

18歲以下/學徒：£4.81

以香港最低工資37.5港元計算，英國有近100港元的時薪，看似很高，但英國最基本都會抽20%稅，除了£12,500基本免稅額外，沒有父母子女免稅額等等稅務優惠，而人工扣稅後實質落袋很少。

樓主透露這份工作是在餐廳，朝8晚4，有網友就建議樓主可以試做「麥當奴時薪有£9.75，福利好好」、「可能初期試工。我之前介紹一個朋友也是初期最低工資。一個月之後也有加番人工。當然。最重要你工作是否老闆或者上司滿意」、「一般入職都係最低工資，過咗試用期，可以傾」

英國搵工攻略

如果要在英國搵工，通常招聘廣告都會在求職網站刊登，最多人用是以下的10個搵工網站：

1.INDEED.CO.UK

英國最大型的求職網站之一，很多大公司也在這裡刊登招聘廣告。

2.MONSTER

Monster是英國的另一個大型的搵工網站，它更可以找到跨國職位空缺。

3.TOTALJOBS網站及POWER APP

網站上有100,000個以上的實時英國職位廣告，並有超過8000間英國公司在上面刊登廣告。如果想找NHS英國醫療的相關工作，可以在這個網站搵到。

4.REED

Reed擁有龐大的英國專業招聘廣告數目，每年有超過25,000家公司在40多個不同領域中刊登招聘廣告。

5. CV-LIBRARY

目前有超過9000間公司在CV-library上刊登招聘工作。網站為求職者提供超過140,000份工作。

6.GLASSDOOR

它為應徵者和員工提供匿名分享在特定公司工作的經驗和薪金的功能。

7.FIND A JOB

英國政府的求職網站，可以在網站上傳最多三份不同版本的CV，由於是政府網站，所以很多公營機構、慈善機構及大企業址用此平台來刊登招聘廣告。

8.ADZUNA

Adzuna是工作搜索引擎 job search engine，而不是招聘網站。它擁有英國最大的薪資統計數據庫，並每天自動從數千個來源中篩選職位空缺，提供可供搜索的實時職位空缺。

9.MILKROUND

為沒有工作經驗的畢業生而設，Milkround專門提供實習、畢業生工作和研究生計劃。

10.GUARDIAN JOBS

Guardian Jobs 是由英國《衛報》成立的求職網站。這個網站並不適合所有人，因為它主要提供比較專門行業的職位空缺。

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責任編輯：王明芳