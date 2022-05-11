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【逾期逗留】入境處今日搜查逾43幢住宅大廈　拘捕7名女子涉逾期逗留

社會 19:49 2022/05/11

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入境處搜查了逾43幢住宅大廈，發現7名女子涉逾期逗留。（政府新聞處）

入境處今日（11日）在全港各區展開代號「網魚」的反逾期逗留人士行動，行動中，入境處人員搜查了超過43幢住宅大廈，共拘捕7名女子涉逾期逗留，年齡介乎27至64歲。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆者同罪。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰會由原來的罰款35萬元及監禁三年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

發言人提醒所有僱主切勿以身試法，僱用非法勞工。入境處會繼續嚴正執法，打擊有關罪行。

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責任編輯：李榮忠

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