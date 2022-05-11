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【快速測試】2區污水呈陽性當局派逾6.9萬快測包　涉深水埗悅雅、黃大仙譽‧港灣等

社會 20:00 2022/05/11

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2區污水呈陽性當局派逾6.9萬快測包，涉深水埗悅雅、黃大仙譽‧港灣等。（政府新聞處）

因應深水埗及黃大仙區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（11日）透過荃灣和東區民政事務處，向區內住戶、清潔及物管員工派發共逾6.9萬套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑包括：

  • 深水埗區：寶熙苑、永隆大廈、恒寧閣、恒輝閣、恒順大廈、悅雅、日輝大廈、永隆街12-14號（雙號）、瑞麗閣、興隆大廈、青山道216-218號（雙號）及237-251號 （單號）
  • 黃大仙區：崇齡大廈、康強大樓、康強洋樓、新蒲崗廣場、安強大樓、安福大樓、昌泰大廈、景福街51-81號（單號）、裕富大廈、信安大樓、譽‧港灣、越秀廣場、如意樓、安發唐樓及新蒲崗大廈

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：李榮忠

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