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【打擊黃牛】有議員指目前是實行「實名制」最佳時機　既可防疫又可杜絕「黃牛飛」

社會 20:27 2022/05/11

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有議員指目前是實行「實名制」最佳時機，既可防疫又可杜絕「黃牛飛」。（資料圖片）

第五波疫情緩和，社交距離措施逐步放寬，演唱會等大型表演重開，「黃牛飛」問題亦再現，更已有相關騙案（詳情即看【下一頁】）。有議員指，目前是推實名制的最佳時機，促請政府勿再坐視不理。

民建聯立法會議員劉國勳表示，政府2018年提出建議打擊「黃牛飛」，包括加強罰則﹑降低內部認購比例及推實名制等。但4年後的今天，一項建議都沒有落實，「黃牛飛」價格越炒越高，已達幾十萬的天價。

劉國勳形容，目前是實行「實名制」的最佳時機。因為防疫條件，觀眾入場本身就要有疫苗通行證紀碌，實名制既可杜絕「黃牛飛」，同時可以確保一旦爆疫有途徑追蹤，可說是一舉兩得。

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責任編輯：李榮忠

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