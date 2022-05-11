【文藝發展】增設文體及旅遊局　陳積志：會盡快提交架構重組議案

▲ 立法會今通過制定未來5年文化藝術政策及發展藍圖的無約束議案。（梁偉榮攝）

立法會通過有關制定未來5年文化藝術政策及發展藍圖的無約束議案，署理民政局局長陳積志表示，留意到特首當選人李家超大致採納重組建議，包括增設文化體育及旅遊局，稱現屆政府會全力配合，盡快向立法會提交有關方案及所需法律修訂、人事編制及財政建議，以期新架構能在7月1日開始運作。

▲ 署理民政局局長陳積志。（梁偉榮攝）

陳積志表示，將繼續吸引內地和世界知名文博機構匯聚香港，促進藝術品交易成為香港文化產業及資產管理業務的重要部分。另外，會投放更多資源於藝術科技，強調在「十四五規劃」的定位和中央的支持下，港府會從更宏觀的角度，拓展香港文化藝術產業。

▲ 鄭泳舜建議成立文化產業委員會及創立文化藝術基金。（梁偉榮攝）

提出議案的民建聯鄭泳舜建議，成立文化產業委員會及創立文化藝術基金，以積極策劃及推動文化藝術及創意產業發展。他又指，雖然2021至22年度，政府共投放57億元資金發展藝術文化，但大量資金用於公共演藝場地或圖書館和博覽館設施，資助藝團的，僅4億港元，促當局檢討現時藝文撥款分配和機制。

體育、演藝、文化及出版界霍啟剛指出，數字化轉型是全球大趨勢，但他認為，不可純粹提供金錢及優化政府硬件設施，要成功轉型，需有一系列上、下游產業配套，利用科技加強生產力，增強觀眾多方面體驗。霍啟剛又提出，只有保護知識產權，才能鼓勵創作者進行創作，並吸引更多投資者進行知識產權買賣，以達至「文化出海」的目標。

旅遊界議員姚柏良則指出，文旅融合是全球趨勢，香港具有不少文化歷史故事，可吸引遊客來港，但要規劃有關路線，政府需完善旅遊配套，例如上落客停車位、行人路、洗手間，以及社區承受能力等。

民建聯梁熙發言時提到，自己大學時都追過夢，追的是音樂夢和電影夢，更曾奪得電影節冠軍，和朋友一度打算以此作為終身職業，但畢業後，發現當時的團隊，無人從事音樂、電影，全部都是做會計、金融，因為當時身邊很多人說如果做音樂會「揸兜、娶唔到老婆，我們都很怕娶不到老婆，所以我們決定不從事這個行業。」他稱，不希望未來的青年因擔心藝術「搵唔到食」而被迫放棄夢想。

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記者：林曉君