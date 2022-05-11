  • 25°C
香港時間 : 2022511日 (週三) 22:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【文藝發展】增設文體及旅遊局　陳積志：會盡快提交架構重組議案

政治 20:51 2022/05/11

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

立法會今通過制定未來5年文化藝術政策及發展藍圖的無約束議案。（梁偉榮攝）

立法會通過有關制定未來5年文化藝術政策及發展藍圖的無約束議案，署理民政局局長陳積志表示，留意到特首當選人李家超大致採納重組建議，包括增設文化體育及旅遊局，稱現屆政府會全力配合，盡快向立法會提交有關方案及所需法律修訂、人事編制及財政建議，以期新架構能在7月1日開始運作。

署理民政局局長陳積志。（梁偉榮攝）

陳積志表示，將繼續吸引內地和世界知名文博機構匯聚香港，促進藝術品交易成為香港文化產業及資產管理業務的重要部分。另外，會投放更多資源於藝術科技，強調在「十四五規劃」的定位和中央的支持下，港府會從更宏觀的角度，拓展香港文化藝術產業。

鄭泳舜建議成立文化產業委員會及創立文化藝術基金。（梁偉榮攝）

提出議案的民建聯鄭泳舜建議，成立文化產業委員會及創立文化藝術基金，以積極策劃及推動文化藝術及創意產業發展。他又指，雖然2021至22年度，政府共投放57億元資金發展藝術文化，但大量資金用於公共演藝場地或圖書館和博覽館設施，資助藝團的，僅4億港元，促當局檢討現時藝文撥款分配和機制。

體育、演藝、文化及出版界霍啟剛指出，數字化轉型是全球大趨勢，但他認為，不可純粹提供金錢及優化政府硬件設施，要成功轉型，需有一系列上、下游產業配套，利用科技加強生產力，增強觀眾多方面體驗。霍啟剛又提出，只有保護知識產權，才能鼓勵創作者進行創作，並吸引更多投資者進行知識產權買賣，以達至「文化出海」的目標。

旅遊界議員姚柏良則指出，文旅融合是全球趨勢，香港具有不少文化歷史故事，可吸引遊客來港，但要規劃有關路線，政府需完善旅遊配套，例如上落客停車位、行人路、洗手間，以及社區承受能力等。

民建聯梁熙發言時提到，自己大學時都追過夢，追的是音樂夢和電影夢，更曾奪得電影節冠軍，和朋友一度打算以此作為終身職業，但畢業後，發現當時的團隊，無人從事音樂、電影，全部都是做會計、金融，因為當時身邊很多人說如果做音樂會「揸兜、娶唔到老婆，我們都很怕娶不到老婆，所以我們決定不從事這個行業。」他稱，不希望未來的青年因擔心藝術「搵唔到食」而被迫放棄夢想。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君

相關文章

【文體旅局】旅遊業界冀新政策局提升旅遊配套　姚柏良：藉文化體育助行業升級轉型
07:00 2021/10/04
【文體旅局】旅遊業界冀新政策局提升旅遊配套　姚柏良：藉文化體育助行業升級轉型
【施政報告2021】當局增設文化體育及旅遊局　M+博物館、啟德體育園等未來數年落成
12:47 2021/10/06
【施政報告2021】當局增設文化體育及旅遊局　M+博物館、啟德體育園等未來數年落成
【重組架構】林鄭月娥：若按其構思成立文化體育及旅遊局　有助香港成為中外文化藝術交流中心
17:34 2021/12/28
【重組架構】林鄭月娥：若按其構思成立文化體育及旅遊局　有助香港成為中外文化藝術交流中心

你可能感興趣

【文體旅局】旅遊業界冀新政策局提升旅遊配套　姚柏良：藉文化體育助行業升級轉型
07:00 2021/10/04
【文體旅局】旅遊業界冀新政策局提升旅遊配套　姚柏良：藉文化體育助行業升級轉型
【施政報告2021】當局增設文化體育及旅遊局　M+博物館、啟德體育園等未來數年落成
12:47 2021/10/06
【施政報告2021】當局增設文化體育及旅遊局　M+博物館、啟德體育園等未來數年落成
【重組架構】林鄭月娥：若按其構思成立文化體育及旅遊局　有助香港成為中外文化藝術交流中心
17:34 2021/12/28
【重組架構】林鄭月娥：若按其構思成立文化體育及旅遊局　有助香港成為中外文化藝術交流中心
西九文化區管理局 西九文化區 梁熙 霍啟剛 鄭泳舜 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影