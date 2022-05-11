【保障私隱】男保安涉起底70名立會議員及警員　警方聯同私隱公署作出拘捕

▲ 私隱公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，切勿以身試法。(香港警察 fb)

警方拘捕一名23歲男保安，涉嫌在互聯網「起底」公開警務人員、70名立法會議員以及其家人的個人資料，及煽惑他人攻擊立法會選舉票站主任，涉干犯「煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」及「未經資料當事人同意下披露其個人資料」罪。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察鄭澤仁指，今年3月警方發現有人社交平台，披露逾70位立法會議員及數名警員的個人及其家人資料，包括姓名、出生日期、身份證號碼、住址及辦公室地址等。另外，他於2020年7月，即原定立法會選舉前，於同一平台向選舉主任發布「掟汽油彈」等訊息。

網罪科經調查後，鎖定一名23歲本地男子，於今日（11日）聯同個人資料私隱專員公署，在深水埗區拘捕該名涉案男子，正被扣留調查。他涉嫌違反《私隱條例》下第64(3C)條「在未獲同意下披露個人資料，導致資料當事人或其家人蒙受指明傷害」罪行，以及普通法及《侵害人身罪條例》下「煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」罪行。行動中，警方共檢取1部電話，被捕人士現正被扣留調查，行動仍然進行中，不排除有更多人士被捕。

個人資料私隱專員公署高級個人資料主任盧廸凡表示，《個人資料（私隱）修訂條例》已於去年10月8日生效，旨在打擊「起底」罪行。他指，該署已按法例要求涉事社交平台營運商移除相關起底訊息。如有違例，首次定罪罰款為5萬元及監禁兩年，另每日加罰款1000元；其後每次定罪，罰款為10萬元及監禁兩年，另每日罰款2000元。

警方指，由2019年至今共調查123宗「起底」案，共拘捕23人，其中有4宗已完成司法程序。

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責任編輯：蘇文軒