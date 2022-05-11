【強制檢測】今增20幢大廈納強檢　涉青衣青逸軒、柴灣藍灣半島等【附名單】

▲ 今增20幢大廈納強檢，涉青衣青逸軒、柴灣藍灣半島等（陳靜儀攝）

政府今（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處20個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於5月5日至11日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月12日或13日檢測，指明地點如下：

馬鞍山頌安邨頌德樓

土瓜灣土瓜灣道130號

深水埗榮昌邨榮俊樓

葵涌石蔭邨智石樓

柴灣環翠邨蕙翠樓

大角嘴塘尾道190號英美大樓

荃灣楊屋道138號樂悠居

東涌滿東邨滿和樓

九龍城德朗邨德瓏樓

旺角海富苑海裕閣

屯門安定邨定泰樓

青衣青敬路2號青逸軒1座

沙田新田圍邨福圍樓

堅尼地城觀龍樓B座

將軍澳茵怡花園3座

柴灣藍灣半島7座

將軍澳安寧花園5座

藍田滙景花園9座

大圍美林邨美楓樓

慈雲山慈愛苑愛華閣

如市民在今年2月11日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

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記者：鄧凱文