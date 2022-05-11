【強制檢測】今增20幢大廈納強檢 涉青衣青逸軒、柴灣藍灣半島等【附名單】
社會 21:44 2022/05/11
政府今（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處20個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
任何人於5月5日至11日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月12日或13日檢測，指明地點如下：
- 馬鞍山頌安邨頌德樓
- 土瓜灣土瓜灣道130號
- 深水埗榮昌邨榮俊樓
- 葵涌石蔭邨智石樓
- 柴灣環翠邨蕙翠樓
- 大角嘴塘尾道190號英美大樓
- 荃灣楊屋道138號樂悠居
- 東涌滿東邨滿和樓
- 九龍城德朗邨德瓏樓
- 旺角海富苑海裕閣
- 屯門安定邨定泰樓
- 青衣青敬路2號青逸軒1座
- 沙田新田圍邨福圍樓
- 堅尼地城觀龍樓B座
- 將軍澳茵怡花園3座
- 柴灣藍灣半島7座
- 將軍澳安寧花園5座
- 藍田滙景花園9座
- 大圍美林邨美楓樓
- 慈雲山慈愛苑愛華閣
如市民在今年2月11日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
最新影片：
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：鄧凱文