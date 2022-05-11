【重開泳池】明日將重開14個公眾游泳池　至本月16日重開38個泳池【附名單】

▲ 明日將重開14個公眾游泳池，至16日重開38個泳池。（資料圖片）

因應政府逐步放寬社交距離措施，康文署轄下更多場地將於明日（12日）起分階段陸續重新開放，包括在明日至16日重開38個公眾游泳池；而因應第二階段放寬社交距離措施將於5月19日起實施，市民在室內體育處所運動時亦不必佩載口罩。

在明日（12日）重開的眾游泳池

香港島：堅尼地城游泳池、灣仔游泳池、摩理臣山游泳池、維多利亞公園游泳池、港島東游泳池

九龍：荔枝角公園游泳池、李鄭屋游泳池、何文田游泳池

新界：東涌游泳池、梅窩游泳池、屯門西北游泳池、粉嶺游泳池、大埔游泳池、馬鞍山游泳池

在5月12日重開的眾游泳池

香港島：包玉剛游泳池、柴灣游泳池

九龍：深水埗公園游泳池、九龍公園游泳池、大角咀游泳池、大環山游泳池、斧山道游泳池、佐敦谷游泳池

新界：屯門游泳池、賽馬會仁愛堂游泳池、元朗游泳池、天水圍游泳池、屏山天水圍游泳池、荃景圍胡忠游泳池、城門谷游泳池、葵盛游泳池、北葵涌賽馬會游泳池、青衣游泳池、青衣西南游泳池、上水游泳池、沙田賽馬會游泳池、顯田游泳池、將軍澳游泳池、西貢游泳池

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責任編輯：李榮忠