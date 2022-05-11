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【移民潮】學校收教師應徵信大減9成　工會指教師流失對傳統名校衝擊較大

社會 22:39 2022/05/11

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學界指近年較多教師離職，主要涉及移民。（資料圖片）

移民潮下教師流失率創近年新高，教育局最新披露本學年公營及直資中小學教師流失率高達7.5%及8.4%，合共流失4,050人，較上學年急升7成，教育局承認流失率「略高」，但學校運作仍「大致正常」；工會則認為數字反映情況嚴重。局方無指明與本港移民潮有關，惟學界知悉不少教師移民離港，甚至罕有在學期中離職，現時正值教師續約高峰期，有學校接獲求職信數目只及以往1成。

據教育局今日（11日）回覆立法會議員質詢文件顯示，本學年教師流失的臨時數字，公營學校有3,580名教師流失，比上學年2,100人多出7成，教師流失率由上學年4.4%，上升至7.5%；直資學校則有470名教師流失，比上學年280人上升68%，流失率由上學年5%，上升至8.4%。教育局指教師流失主因包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、從事其他行業，以及其他私人理由離職等。詳情即看：【下一頁】

直資學校議會主席陳狄安表示，整體學界近年有較多教師離職，據其觀察教師主要受不同國家移民政策影響，不局限於特定年資。由於本學年未完結，部分教師仍在考慮離職，故不排除流失數字會再上升。

他續指，不少教師是希望帶子女到外國生活，直言學校可以做的事情不多，但教育界需要教師共同守護年輕人，若再多資深老師流失，恐人手青黃不接。而學

教育工作者工會主席黃建豪綜合其會員學校反映，各校約2至3名教師移民，涉及不少英文科教師，「近年較多校長反映請唔到人」，有學校招聘多個科目教師，「過往閒閒地收2、300百封信，今年得2、30封」，加上第2輪教師基本法測試因疫情押後至本月底，欲留港轉工教師未考獲合格成績，恐趕不及5月31日死綫轉工，令學校更難請人。

數據顯示公營及直資新聘教師比率亦分別上升至6.6%及11.7%。黃建豪形容，新血加入有利有弊，有助部分學校注入活力，以及推動STEM教育等，但傳統名校較重視傳承，或受較大影響。

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記者：馮琪雅

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