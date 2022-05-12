  • 26°C
香港時間 : 2022512日 (週四) 12:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣不穩】強雷雨區襲港　天文台中午發黃雨警告信號

社會 12:11 2022/05/12

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

本港地區今日天氣預測 密雲，有驟雨及狂風雷暴。(陳永康攝)

天文台今日（12日）表示，與活躍低壓槽相關的驟雨及雷暴持續影響本港。

【12:10】

天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

【11:35】

天文台表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【11:00】

天文台表示，預料位於珠江口以西的強雷雨區會逐漸靠近，並約在中午時分開始影響本港。市民應提高警覺。

【09:00】

天文台表示，今日繼續受活躍低壓槽影響，不時有雨區在本港發展，由午夜到今早，不少地區雨量都錄逾20毫米，在新界北更錄逾70毫米，雷暴警告生效，預計今日有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫約28度，位於珠江口以西的雷雨區可能在未來兩三小時影響本港，市民應提高警覺。

本港今早多處地區錄得超過30毫米雨量。（天文台截圖）

天文台預測今日本港地區密雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩至清勁南至西南風。展望明日間中有大雨及狂風雷暴，周末期間天氣仍然不穩定。下周初氣溫稍為下降至20度以下。

根據9天天氣預報，明天密雲，間中有大雨及狂風雷暴。周六多雲，有驟雨及幾陣雷暴。而周日多雲，有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時較為頻密。氣溫逐步下降。周一1大致多雲，有驟雨。稍後雨勢減弱。周二部分時間有陽光。

【TOPick診症室】初生嬰大便灰白色揭先天性疾病　小兒外科醫生拆解原因

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【快速測試】2區污水呈陽性當局派逾6.9萬快測包　涉深水埗悅雅、黃大仙譽‧港灣等
20:00 2022/05/11
【快速測試】2區污水呈陽性當局派逾6.9萬快測包　涉深水埗悅雅、黃大仙譽‧港灣等
【強制檢測】今增20幢大廈納強檢　涉青衣青逸軒、柴灣藍灣半島等【附名單】
21:44 2022/05/11
【強制檢測】今增20幢大廈納強檢　涉青衣青逸軒、柴灣藍灣半島等【附名單】

你可能感興趣

【快速測試】2區污水呈陽性當局派逾6.9萬快測包　涉深水埗悅雅、黃大仙譽‧港灣等
20:00 2022/05/11
【快速測試】2區污水呈陽性當局派逾6.9萬快測包　涉深水埗悅雅、黃大仙譽‧港灣等
【強制檢測】今增20幢大廈納強檢　涉青衣青逸軒、柴灣藍灣半島等【附名單】
21:44 2022/05/11
【強制檢測】今增20幢大廈納強檢　涉青衣青逸軒、柴灣藍灣半島等【附名單】
颱風 新界 新界北 天氣 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影