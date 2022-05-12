【天氣不穩】珠江口以西雷雨區　未來兩三小時或影響本港

▲ 本港地區今日天氣預測 密雲，有驟雨及狂風雷暴。(陳永康攝)

天文台今日（12日）表示，今日繼續受活躍低壓槽影響，不時有雨區在本港發展，由午夜到今早，不少地區雨量都錄逾20毫米，在新界北更錄逾70毫米，雷暴警告生效，預計今日有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫約28度，位於珠江口以西的雷雨區可能在未來兩三小時影響本港，市民應提高警覺。

▲ 本港今早多處地區錄得超過30毫米雨量。（天文台截圖）

天文台預測今日本港地區密雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩至清勁南至西南風。展望明日間中有大雨及狂風雷暴，周末期間天氣仍然不穩定。下周初氣溫稍為下降至20度以下。

根據9天天氣預報，明天密雲，間中有大雨及狂風雷暴。周六多雲，有驟雨及幾陣雷暴。而周日多雲，有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時較為頻密。氣溫逐步下降。周一1大致多雲，有驟雨。稍後雨勢減弱。周二部分時間有陽光。

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責任編輯：余思嵐

