【東張西望】利穎怡追訪婦人連番受襲 　《東張西望》攝製隊報警求助

被稱為《東張西望》「正義女神」的利穎怡（Joan） 向來工作態度認真兼且非常搏命。在昨晚（5月11日）播出的《東張西望》內，她再次無懼危險去追訪真相，可是慘被婦人連番武力攻擊。

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「老鼠屋」戶主愛執垃圾

《東張西望》曾報道美孚新邨居民因某單位堆滿雜物，惹來不少老鼠，再加上單位曾發生火警，居民擔心安全、衛生問題。

陳姓女戶主一直未有現身，後來有人報料指女戶主於大嶼山貝澳現身。而陳小姐因美孚新邨單位發生火警後搬回貝澳村屋居住。

村屋樓高兩層，屋內有大量膠箱，門外、天台也堆積大量雜物，又曾在屋外小路因擺放大量雜物而壓破污水渠蓋。陳小姐也會於附近垃圾站執垃圾回家，令雜物堆積情況更為嚴重。

曾與陳小姐因雜物起過爭執的鄰居梁太指陳小姐原本與與丈夫及兒子同住，但近兩年就獨自一人現身，而其丈夫就不會外出執拾垃圾回家。另一位鄰居的丈夫因為要坐輪椅出入，也因大量垃圾、雜物導致進出困難。

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利穎怡受襲

《東張西望》團隊連日守候，也終於看到陳小姐的真面目。約70歲的陳小姐擁有數個同樣擺放雜物的單位，閒時也會放狗。

主持人Joan在追訪期間多次被陳小姐以手推車撞擊、無禮對待，陳小姐向Joan說：「唔好阻住我啊」。

後來，當Joan與陳小姐並排而坐時，問：「會唔會想囝囝多啲入嚟探你啊？」陳小姐聞言後就十分大力地向Joan「批踭撞面」。最後，《東張西望》攝製隊考慮到事態嚴重，當場報警求助。

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Joan曾被男子持刀威脅

其實在去年4月，Joan及女導演在採訪期間，Joan被男子以刀指向其腹部，情況十分危險。

該男子以刀指嚇Joan及女導演的腹部，相隔約一個手掌位。Joan坦言當時未來得及反應，已與攝製隊一起離開地產舖，女導演曾考慮報警處理事件，惟最終不想將事件搞大而未有報警。

她曾表示從沒想過在文明鬧市內會遇上被刀指嚇的事情：「超乎我想像，雖然我現在仍然不是太害怕，覺得他們只是想恐嚇一下我們。」