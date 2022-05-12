【本地遊】綠色力量推網上導賞團　深度探索香港三大集水區【內附報名連結】

▲ 是次「網上導賞團」揀選了三大人氣集水區，各具特色，包括最具歷史氣色的「大潭水塘群集水區」，兼賞集水區古村遺跡及珍稀物種。（綠色力量提供）

天文台於今晨（12日）曾發出黃色暴雨警告，連夜大雨不絕，本港今日將繼續受活躍低壓槽影響，由午夜到今早，不少地區雨量都錄逾20毫米，在新界北更錄逾70毫米……大家可知道，這些雨水都往哪裏去？

三分一個香港是「集水區」

原來香港約有三分之一的土地，被劃為「集水區」，當雨水從天而降，經天然溪澗或引水道流入水塘，整個收集水範圍稱為「集水區」。現時，香港「集水區」面積約為3萬公頃，佔全港約三成土地面積，大部分範圍皆劃為郊野公園，保護水資源，同時造就了多元化的生境；孕育出豐富的生物多樣性。水與生態，互惠互利，密不可分。

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第五波新冠疫情稍斂，居家抗疫、在家辦公已成為新常態，「郊遊」也不例外，環保團體綠色力量主辦、香港賽馬會慈善信託基金全力支持的《賽馬會「集水成自然」教育計劃》，近日推出「集水區網上導賞團」，以網上形式帶領大家遊歷三大集水區，透過鏡頭恍如置身現場，在享受水塘自然風光下，探索集水區的生態、人文、歷史，與大家來一趟「在家郊遊」，深度認識佔香港三分一土地面積的集水區。

探索集水區生態、人文、歷史

是次「網上導賞團」揀選了三大人氣集水區，各具特色，包括最具歷史氣色的「大潭水塘群集水區」，百年水務建築比比皆是，更是全港獨有的「四塘一體」設計；堪稱擁有最美風光的「船灣淡水湖集水區」，是世界首個由海灣改建而成的大型水塘，主壩一邊是平靜水塘，一邊是遼闊海洋，山青水秀，美不勝收；本地遠足及旅遊熱點之一的「城門水塘集水區」，當中的白千層隧道、賞蝶園、八村遺跡、石乪遺跡……特色處處！

屆時會透過鏡頭，帶領大家遊走不同集水區的山林和溪流之間，認識當中的生態和歷史，並解構「水與生態」之相互關係。原來，維持生態與穩定水量及提升水質有莫大關係！亦會從「生態系統服務」概念，探討人們如何受惠於生態帶給我們的有形和無形好處。

是次「網上導賞團」不僅可欣賞集水區秀麗景致，更加為大家深度剖析集水區的生態重要性，千萬不要錯過！

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綠色力量「集水區網上導賞團」

日期：5月27日/ 28日/ 29日；6月10日/ 11日/ 12日

地點：城門水塘集水區、大潭水塘群集水區、船灣淡水湖集水區

時間：下午4:00至5:15

費用：免費

截止：5月24日

活動詳情及報名可按此

查詢：3961 0200（綠色力量）

編輯：葉翠華