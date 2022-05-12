  • 26°C
香港時間 : 2022512日 (週四) 16:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】中西區西環邨圍封強檢　粉嶺嘉福邨福安樓發現6宗不確定個案【不斷更新】

社會 15:37 2022/05/12

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(陳靜儀攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【15:35】中西區西環邨圍封強檢

中西區西環邨今午3時30分起限制在中西區指明「受限區域」，目標是在明日（13日）上午約10時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【11:37】

粉嶺嘉福邨福安樓共檢查了約450名受檢人士的檢測報告，發現有36人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【09:45】

粉嶺嘉福邨福安樓約1780名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現6宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
　　 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約700戶，當中133戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】初生嬰大便灰白色揭先天性疾病　小兒外科醫生拆解原因

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick 港聞組

相關文章

【天氣不穩】黃雨警告信號現生效　天文台料強陣風吹襲香港【不斷更新】
今日 15:03
【天氣不穩】黃雨警告信號現生效　天文台料強陣風吹襲香港【不斷更新】
【防疫措施】灣仔搗違規樓上酒吧　拘負責人及16顧客收告票
今日 09:23
【防疫措施】灣仔搗違規樓上酒吧　拘負責人及16顧客收告票
【淋油追債案】觀塘拘4名男子涉刑毀　包括一名中學生
今日 09:31
【淋油追債案】觀塘拘4名男子涉刑毀　包括一名中學生

你可能感興趣

【天氣不穩】黃雨警告信號現生效　天文台料強陣風吹襲香港【不斷更新】
今日 15:03
【天氣不穩】黃雨警告信號現生效　天文台料強陣風吹襲香港【不斷更新】
【防疫措施】灣仔搗違規樓上酒吧　拘負責人及16顧客收告票
今日 09:23
【防疫措施】灣仔搗違規樓上酒吧　拘負責人及16顧客收告票
【淋油追債案】觀塘拘4名男子涉刑毀　包括一名中學生
今日 09:31
【淋油追債案】觀塘拘4名男子涉刑毀　包括一名中學生
環境衞生 強制檢測 疫情 福安樓 衞生防護中心 衞生署 粉嶺

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影