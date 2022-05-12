【封區檢測】粉嶺嘉福邨福安樓發現6宗不確定個案　有36人未強檢【不斷更新】

▲ (陳靜儀攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【11:37】

粉嶺嘉福邨福安樓共檢查了約450名受檢人士的檢測報告，發現有36人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【09:45】

粉嶺嘉福邨福安樓約1780名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現6宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約700戶，當中133戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組