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【工業意外】大埔43歲男工疑被機器夾頭部送院不治　勞工處調查意外原因

社會 10:18 2022/05/12

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大埔發生工業意外，有工人懷疑被機器夾到頭部昏迷，送院搶救後不治。

事發在大富街11至15號淘大食品廠房，警方今日（12日）8時40分接報，指一名年約43歲男子懷疑被機器夾到頭部，消防員到場救出男子，男子頭及胸傷暈倒，送雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。警方稱，相信男子進行清潔工作期間意外被該機器夾到，案件列送院時死亡，死因有待驗屍後確定。

勞工處稱，已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

消息指，男事主於廠房內任職維修技工，當時機器正處於待機狀態，事主探頭檢查機器時被機器夾傷頭部。

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記者：余思嵐、黃傑偉

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