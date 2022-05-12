【國際護士節】陳肇始撰文感謝護士為抗疫竭盡所能　當局正多管齊下處理人手短缺問題

▲ 陳肇始到社區疫苗接種中心為護士同工打氣。（陳肇始網誌圖片）

疫情之下，醫護走在最前線，適逢今日（12日）是國際護士節，食衞局局長陳肇始發表網誌，向醫護人員表達衷心感謝及崇高的敬意，並特別感謝已離港的內地援港醫療隊成員，指他們在本港早前疫情最嚴峻的時刻，受中央及廣東省政府迅速委派來港協助治療新冠病人，大大提升新冠治療中心的收治容量，讓更多病人獲得適切治療，亦協助特區政府貫徹分層分流治療策略。

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陳肇始於網誌中提到，醫護專業人員是香港醫療體系中珍貴的資產，指他們在過去兩年多的新冠疫情下，雖然面對巨大的工作和心理壓力，依然緊守崗位，發揮專業精神，盡心盡力照顧病者，推行公共衞生措施，為抗疫竭盡所能。護士在臨床服務以外，亦有參與不同範疇的抗疫工作，包括在追蹤密切接觸者、病毒檢測、檢疫、疫苗接種等。

她說，特區政府一直重視醫療人力規劃和培訓，正採取多管齊下的方針，處理公營醫療系統護理人手短缺的問題，當中包括增加資助醫療學額、提升撥款和增加培訓容量，推動護理專科發展，以及全力支援醫院管理局的運作及基層醫療健康系統的發展等。

此外，港府於2021年1月推出「專科護士自願認可計劃」，以提升護理專業的知識水平及工作能力，為市民提供更優質的護理服務，現時所有16個專科範疇均已接受申請。截至今年4月底，香港護士管理局已批准超過2,200宗申請。而醫管局亦為專科護士提供特別津貼及在護理職系中增設副顧問護師職級的新措施，可為有志專科護理發展的護士提供臨床管理工作以外的晉升階梯選擇。

她再次感謝醫護人員在疫情之下，一直在不同工作崗位上克盡己職，同心守護市民健康，又特別感謝已離港的內地援港醫療隊成員，他們在特區早前疫情最嚴峻的時刻，受中央及廣東省政府迅速委派來港協助治療新冠病人，大大提升新冠治療中心的收治容量，讓更多病人獲得適切治療，亦協助特區政府貫徹分層分流治療策略。

與COVID-19搏鬥的日子，實在感激沿途有你！有大家的共同努力、市民的配合，我有信心，我們能戰勝疫情，令大家生活盡快復常。

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記者：郭詩詩