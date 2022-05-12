【MIRROR演唱會】前夫撲MIRROR紅館騷門票　網絡大塞車嬲爆：ERROR又踩場

▲ 銀行客戶今早起預訂MIRROR紅館騷門票，網絡大塞車前夫嬲爆：「ERROR又踩場！」

人氣男團MIRROR早前宣布將於7至8月份舉行一連十場紅館演唱會，消息一出大批「鏡粉」、「前夫」已經做好心理準備撲飛。

繼上月底有信用卡公司舉行優先訂票後，今日（12日）又有虛擬銀行進行網上優先訂飛，網站照慣例出現大塞車情況外，更出現「ERROR」的頁面，有前夫高呼：「ERROR又踩場！」

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鏡粉+前夫搶飛

MIRROR於上月舉行記者會，宣布將於7月25至31日以及8月2至4日，舉行一連十場他們成軍以來首個紅館演唱會。

消息一出，一眾「鏡粉」和「前夫」已開始留言各大演唱會贊助商的動態，看準時機準備搶飛。

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▲ （instagram圖片）

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8機齊開

繼4月29日有信用卡公司舉行客戶優先預訂MIRROR演唱會的活動後，今日（5月12日）再有虛擬銀行Mox Bank推出網上優先訂飛的活動，由今早10點開始。

依照慣例，訂票網站出現「大塞車」情況，Facebook專頁「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」中有大批「前夫」留言，有最強的前夫一次過用8部設備，包括手機、平板電腦、手提電腦及桌上電腦同時登入購票頁面，但一直都處於等候中的狀態。

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全部都係ERROR

網上又流傳一張10點01分已經售罄的截圖，同時有大批網民表示，網頁長期出現「ERROR」字樣，連等候頁面也未能進入，「前夫」們高呼：「ERROR又踩場」、「買唔到MIRROR，因為全部都係ERROR」，又有網民指成功購票絕對是「Mission impossible（不可能的任務）」，又笑謂「如果求婚攞張飛出嚟係咪開心過攞隻戒子出黎？」

另外亦有「前夫」搞笑地在電腦砌出「今晚訓（瞓）街」的字樣，表示若然未能成功搶到MIRROR門票，今晚絕對有露宿街頭的可能。

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