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【疫苗通行證】資科辦收約100宗錯誤刪除針卡求助　已向承辦商發警告信並就事件致歉

社會 10:46 2022/05/12

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資科辦就刪除部分市民疫苗通行證二維碼事件收約100個求助。(資料圖片)

「安心出行」流動應用程式3.2.4版本因服務承辦商出現技術錯誤，導致部分Google及華為用戶在更新程式後其「疫苗通行證」二維碼等會被刪除，已在Google Play及華為AppGallery平台推出3.2.5更新版本以修正問題。即看：【下一頁】

政府資訊科技總監林偉喬今早（12日）接受電台訪問時指，資科辦就今次事件收到約100個求助，指資科辦責無旁貸，而當局亦已要求資科辦加強監察，並就事件帶來不便而致歉。

他解釋，承辦商在推出更新版本前的測試不夠嚴謹，亦沒有進行内部測試，當局已向承辦商發警告信，要求加強人手及內部測試，若短時間無改善會有跟進行動。

他又建議受影響市民盡快下載最新版本「安心出行」，重新儲存「疫苗通行證」，而資科辦亦正研究設立電話專綫，處理巿民對「安心出行」應用程式運作的問題，期望一至兩星期內推出。

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責任編輯：郭詩詩

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