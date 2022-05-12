【MIRROR成員】Anson Lo拍新劇兼任新歌MV導演　教主：有時避免唔到做錯決定

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的工作排得密密麻麻，但又不忘於社交平台上更新近況。他於昨晚（5月11日）預告正在進行中的工作，更分享內心想法：「屋企人都比以前擔心我，因為有好多事情都係『摸索』當中」。

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教主：「增肥大計 尚算成功」

教主平日都會於社交平台分享自己所吃的「教母牌」愛心宵夜，又曾在與Jer、Anson Kong的Facebook直播中指自己由一月​​開始增肥，以兩個月內就成功增加14磅，由一月時的128磅，增至3月時的142磅。

教主就於帖文內宣布：「增肥大計 尚算成功！雖然增肌大計尚要繼續，但喺每一日嘅飲食同運動習慣調節下盡咗最大嘅努力！」

另外，教主的「你問我答Vlog」將於今晚8時於教主Youtube Channel上架，或許他會在當中解答與增肥有關的問題？

▲ （Instagram圖片）

拍新劇+任MV導演

教主也透露自己拍劇的情況：「近日開始新劇拍攝嘅第18日，『燈仔』哩一個角色對自己而言新鮮感好高，而且同其他演員前輩對戲好好玩，今次唔劇透太多喇🤫角色性格總括為…「隨性」？！希望可以為大家帶來不一樣嘅感覺～」

除了歌影視三棲發展外，教主也首次成為自己MV的導演：「隨住《Mr. Stranger》嘅宣傳結束，預早咗準備嘅新歌錄音同MV拍攝完成，開始後期剪接階段～今次第一次自己做MV導演，除咗自己諗主題之外，比以往要落嘅決定都多咗好多好多」。他更預先向拍攝團隊同各單位講一聲：「辛苦晒！」

▲ 教主早前預告：「新劇角色名字：「燈仔」💡 燈仔同大家say個hi～ Hi 」

「有好多事情都係摸索當中」

教主也感性地訴心聲，表示感疲乏：「屋企人都比以前擔心我，因為有好多事情都係『摸索』當中，拍劇角色性格嘅摸索，新歌執行嘅摸索、待人接物嘅摸索」。

他續指：「好想喺工作同生活之間攞到一個平衡，奈何時間永遠都唔夠用，有時都避免唔到做錯決定」。

他最後也表示相信「Everything works out eventually」，同時鼓勵大家繼續摸索、繼續努力。

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IG故障變po黑圖

一眾神徒也留言為教主打氣，隊友Edan則留言一句：「奸媽嫲！」，結果惹來超過8500人讚好。

而這則帖文當中美中不足的地方是由於Instagrm故障，導致出現相同的相、黑畫面，教主也相當「識做」地於IG限時動態內上載自己原先想分享的相片，依次序為：黑色背影照、《Mr. Stranger》奪903冠軍歌、教父與教母的「打卡」照、教主一家的寵物Amber、MakerVille的官方造型照。