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【排污設施】新界村屋欠妥排污設施執管　申訴署調查現行執管成效及部門間協作

社會 11:25 2022/05/12

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申訴專員趙慧賢今日（12日）表示，新界村屋欠妥排污設施的執管，主動調查現行執管的成效及部門間的協作，向政府提出改善建議。

申訴專員公署，新界村屋的排污設施，例如化糞池，如果出現破損，可以造成環境衞生滋擾及污染，甚至波及附近的河道，亦可能會傳播疾病。維修保養固然屬個別業主的責任，但政府當局亦須妥善跟進投訴，透過執管行動促使村屋業主履行其維修保養責任，會向環保署、食環署及地政總署展開這項主動調查。

新界村屋一般是按《建築物條例（新界適用）條例》興建而獲得豁免，因而不受《建築物條例》中部分條文規管。新界村屋在興建前須獲得地政總署署長發出的豁免證明書，豁免項目包括排水工程。排水工程豁免證明書列明排水工程須符合鄉村式屋宇的排水及衞生規定。在未有提供公共污水渠的鄉郊地區，申請興建新界村屋人士須按該規定建造包括化糞池及滲水井的污水處理設施。

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責任編輯：余思嵐

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