【重開處所】14個公眾泳池今日重開　馬會投注站即日起恢復場外投注服務

▲ 14個公眾游泳池今日起重開。（資料圖片）

本港確診個案維持三位數，因應港府逐步放寬社交距離措施，康文署轄下更多場地即日（12日）起分階段陸續重新開放，其中14個公眾游泳池今日起重開，而香港賽馬會亦由即日起，於非日馬賽事日恢復場外投注處的投注服務，延長投注站開放時間。

行政長官林鄭月娥本月初宣布，提前於5月5日開放水上遊樂設施等康樂場地，惟康文署同日晚發新聞稿指，由於公眾游泳池，須消毒清潔，會在5月12日至16日分階段陸續重新開放。

5月12日重開的14個公眾泳池：

香港島：堅尼地城游泳池、灣仔游泳池、摩理臣山游泳池、維多利亞公園游泳池、港島東游泳池

九龍：荔枝角公園游泳池、李鄭屋游泳池、何文田游泳池

新界：東涌游泳池、梅窩游泳池、屯門西北游泳池、粉嶺游泳池、大埔游泳池、馬鞍山游泳池

5月16日重開的24個公眾泳池：

香港島：包玉剛游泳池、柴灣游泳池

九龍：深水埗公園游泳池、九龍公園游泳池、大角咀游泳池、大環山游泳池、斧山道游泳池、佐敦谷游泳池

新界：屯門游泳池、賽馬會仁愛堂游泳池、元朗游泳池、天水圍游泳池、屏山天水圍游泳池、荃景圍胡忠游泳池、城門谷游泳池、葵盛游泳池、北葵涌賽馬會游泳池、青衣游泳池、青衣西南游泳池、上水游泳池、沙田賽馬會游泳池、顯田游泳池、將軍澳游泳池、西貢游泳池

此外，香港賽馬會早前宣布，由5月12日起，於非日馬賽事日恢復場外投注處的投注服務，並延長開放時間；而由6月1日起，場外投注處將恢復正常營運，包括日馬及夜馬賽事日。即看：【下一頁】

另外，港府決定由5月19日落實放寬第二階段社交距離限制措施，包括重開599F章所有表列處所，涵蓋酒吧、夜總會、派對房間、麻雀館等娛樂場所，餐飲處所的宴會活動人數上限亦將由現時的20人提升至120人等。即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組