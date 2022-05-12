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【名人豪宅】郭晶晶與子女私人花園野餐　1.6億獨立屋原為國際幼稚園校舍

娛樂 12:45 2022/05/12

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郭晶晶與子女在1.6億獨立屋私人花園野餐。

「跳水皇后」郭晶晶自2012年嫁入豪門，與霍啟剛結婚後定居香港，二人結婚10年育有1子2女，被譽為「最樸實的豪門夫妻」。

雖然貴為豪門但行事低調，就算家住淺水灣萬呎豪宅，內裡裝修佈置平實貼地，霍啟剛不時上載家庭樂一起看電視的照片，與一般小康之家無疑。

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貼地育兒政策

夫婦兩人向來奉行貼地教仔政策，就算有私人司機也會帶子女乘搭公共交通工具，還有體驗農耕生活等。作為媽媽的郭晶晶向來以盡心盡力照顧及教導子女，從不假手於人。

疫情開始緩和，不少市民到戶外野餐，為子女安全避免到人口密集的地方，郭晶晶決定在家中的私人花園野餐，可見環境清幽，非常寫意。

近日郭晶晶在社交平台分享影片，見她在萬呎獨立屋豪宅的私人花園中鋪上野餐布，早已準備多款小朋友愛吃的食物，隔住螢幕也感受到份溫馨。

片中亦見到花園種有多棵大樹，園中擺設了一把戶外太陽傘及一張成人大彈床，空間依然十分寬敞。郭晶晶不時在花園做運動，頓時變成私人露天健身房，Chill住減肥。

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上手為幼稚園校舍

霍氏一家五口居住位於淺水灣市值1.6億的萬呎獨立屋，霍家於1954年購入該物業。

據知，兩年前才搬入居住，一直以作出租用途。原本租給國際幼稚園Highgate House School作為校舍，由於租客欠租，霍家入稟高院追討44萬港元及收回物業。

獨立屋面對淺水灣海灘，共有3層，每層約3000呎，合共逾萬呎面積。除設有私人花園，還有私人游泳池，在家中也能享受度假感覺。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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