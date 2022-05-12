【聲生不息】曾比特回汕尾探親+吃家鄉菜　Mike：唱到更大的舞台上去

▲ 曾比特（Mike）最近回家鄉汕尾探親。

曾為ViuTV節目《全民造星II》參賽者的曾比特（Mike）自從參加TVB音樂節目《聲生不息》後，Mike於內地的人氣急升，工作不斷。

曾比特最近趁機回家鄉汕尾，相隔多年後跟親人會面，他透露最深刻就是吃家鄉菜「混吶」，更揚言吃到肚痾也感到值得。

【聲生不息】曾比特父親早逝成人生打擊 Mike遺憾從未與父親擁抱過

最新影片推介：葛綽瑤專訪

Mike於社交平台分享近日生活點滴，並寫道：「#聲生不息樂感大片#港樂與我的愉快少年事 其實最想說港樂本身就是我少年時期的愉快事，我喜歡唱歌這件事就從小到大一路過来，唱着唱着就長大了。」

【聲生不息】與林子祥合唱《單車》憶亡父 曾比特：好多說話想同天上面爸爸講

他分享自己的愉快少年事，

是我整個少年時期都在的愉快開心事，就是每一年都會回家鄉，回我出生的汕尾，每一年都回家祭祖去跟家鄉的親戚聚一次。要說最愉快少年事那真的就是每年一次回老家都拼命吃『混呐』，我這次在北京也有在找，到長沙錄節目時也有找，可是一直都沒有找到有賣這個，上次去文和友看看也沒找到，這次五一假期就馬上坐高鐵回去，從長沙四個多小時就到家了，表哥表嫂一下子買了好多回來，我又一次乾了五碗，這麼多年每次吃『混呐』的食量還是沒變，不過表哥說我每次回家都天天吃，一天得吃七八碗。哈哈哈哈哈是真的很好吃，就是深入骨髓的味道，夏天回來吃冰冰凉凉的每次都冒着拉肚子的風险但也是值得的。

Mike又說：「這次回家大姨舅舅他們講了好多小時候的事，還有表哥、還有以前的一起長大的小伙伴。他們就一直爆料，我都在想我真的那麼調皮嗎？總之很愛動，小時候很愛在家俱上跳，把家裏的一個木椅子跳壞了，還有跟我差不多大的侄女也來說我小時候經常追着她來打，哈哈哈哈，我真的是个小魔王。 」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

他感觸良多地指：

這次回家還感受到了甚麼叫長輩，好多人都叫我做叔叔，不敢想像我同齡的侄女都有小孩了，又一次輩份升级哈哈。表哥還帶我們去了老宅，還去了海邊，好多地方變了，但眼裏的畫面又沒變，這就是美好吧！對了，家裏好多鄰居們都看了#聲生不息#，我們去街上還會被一些老人叫住『比特回來啦～』就很開心，繼續努力唱歌，唱到更大的舞台上去，家裏人為你高興是藏不住的，這就是我的愉快少年事，有港樂還有『混呐』，都是超甜的！（最開心還是讓同事見到了我說的『混呐』，終於說明白了，真的在北京和長沙找了好久都解釋不明白，這次拍了照片！你們吃過嗎？）

Mike於母親節當天撰文，他向天下的媽媽送上祝福：「祝媽媽們節日快樂！」