【2022端午節】半島酒店嘉麟樓手工糭子及醬料　端陽禮盒嘆齊金腿乾鮑裹蒸糭+XO辣椒醬

▲ 端陽禮盒 - 金腿乾鮑裹蒸糭伴XO辣椒醬。(圖片由品牌提供)

香港半島酒店米芝蓮一星評級的粵菜食府嘉麟樓於即日至6月3日特別呈獻各式糭子及手工醬料與眾同賀端陽。嘉麟樓四款糭子各具風味，由餐廳行政總廚林鈺明監督出品。

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金腿乾鮑裹蒸糭(每隻688 港元)

▲ 金腿乾鮑裹蒸糭及金黃鴛鴦鹼水糭。(圖片由品牌提供)

先以乾鮑魚焗香打粉為糯米調味，並加入原隻30頭中東乾鮑、鮮鮑粒、匈牙利鬈毛豬肉、瑤柱及雲南火腿，餡料上乘，份外矜貴。

瑤柱裹蒸糭 (每隻 388 港元)

以竹葉包裹香糯軟綿的糯米，匈牙利鬈毛豬肉餡以玫瑰露及五香粉醃過，份外甘香。

金黃鴛鴦鹼水糭 (308港元)

棗蓉荔枝鹼水糭靈感來自百年食譜，具補血功效，其果香獨特。而蓮蓉鹼水糭甜而不膩，以蓮蓉製成的甜餡與糯米完美搭配，香甜鬆軟。

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端陽禮盒 (938港元)

▲ 端陽禮盒 - 金腿乾鮑裹蒸糭伴XO辣椒醬。(圖片由品牌提供)

金腿乾鮑裹蒸糭伴XO辣椒醬以精緻豪華的禮盒盛載，盡顯貴氣。XO辣椒醬由嘉麟樓的廚師於1986年首創成名，由辣椒、瑤柱、蝦米和秘製醬料混合而成。此傳統XO辣椒醬由餐廳廚藝團隊手工製作，香辣惹味的XO辣椒醬和優質糭子搭配得天衣無縫。XO辣椒醬可供單獨購買，每瓶220 克裝售價為380 港元。

全新手工醬料

四川風味辣椒醬基於正宗的四川食譜，融合大紅袍四川辣椒和肉荳蔻，並加入日本櫻花蝦以提升醬汁的鮮味。

潮式辣椒醬則由辣椒、香料和鹹魚混合而成，為糭子或其他菜式增添風味。

兩款醬料均由餐廳廚藝團隊巧手製作，不含味精或防腐劑，每瓶 220克裝售價為 238 港元。

售賣詳情

日期及方法: 即日至6月3日期間於網上商店公開預售

領取日期: 於2022年5月21日至6月3日期間

查詢:請致電+852 2696 6760或電郵至springmoonphk@peninsula.com與嘉麟樓聯絡。

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