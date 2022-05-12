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【新冠肺炎】家庭開心指數顯示每5個家庭有1個不開心　研究團隊籲多為母親分擔家務

社會 11:35 2022/05/12

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「家庭開心指數調查」2022新聞發佈會。(曾耀輝攝)

李錦記家族基金與和富社會企業「香港開心D」委託理大護理學院和東華學院團隊於3月21日至4月3日疫情高峰期間，進行「家庭開心指數調查」，探討香港2022年疫情高峰期下家庭成員之間的情緒及關係變化。 

團隊共收集1,633份網上問卷。研究結果顯示，家庭開心指數由去年的7.26下跌至今年的6.98，而個人開心指數則由去年的6.81跌至今年的6.59。香港開心D顧問、香港理工大學協理副校長（本科生課程）石丹理指，家庭開心指數說明，每5個家庭有1個不開心，以香港人口推算，即香港有百多萬人感到不開心。而個人開心指數亦說明，香港有4分之1的人感到不開心。 

東華學院護理學院教授、副院長林清表示，「家庭開心指數」最受「個人開心指數」影響，其次為「家庭團結」 ，「家庭資源」 ，然後 「家人身體健康」及「整體疫情影響」 。而「個人開心指數」則受「心理資本」 ，「家人身體健康」和「家
人精神健康」影響。 

香港開心D顧問、香港理工大學協理副校長（本科生課程）石丹理指，發現疫情初期已發現19%受訪人士出現抑鬱情況，14%出現焦慮徵狀，25.4%受訪人士精神狀態變差。持續疫情使11.5%受訪人士出現嚴重精神困擾，40%受訪人士財政問題擴大。 

石丹理解釋，受疫情影響，各家庭成員須在家工作或上課，相處時間有增加，但這可能導致「困獸鬥」，研究亦證明，「感激各人為家庭付出下跌」的指數下跌，相處增加或為「雙刃劍」，降低家庭開心指數。 

他建議，疫情下市民應「行多步」，例如多說「五種愛的語言」、送禮物、擁抱等。當家庭面對危機，亦應與子女一同商討，共同解決問題。而研究亦顯示，母親在疫情下有更大的經濟壓力，這可能與她們家庭角色多為照顧者，更熟知物價有關。石丹理呼籲，疫情下父母在同一家庭，職能應有所分擔，如多幫助母親洗碗、買餸，丈夫多讚美妻子，可助提升家庭團結程度。 

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記者：黃穎津

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