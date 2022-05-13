【食物過敏】食物過敏1小時內發癢出疹呼吸困難　營養師拆解食品過敏原排行榜

▲ 食物過敏1小時內發癢出疹呼吸困難，營養師拆解食品過敏原排行榜。

過敏人士常因飲食上有諸多會引起身體過敏反應的食物，而總需忌口，又擔心吃錯。而究竟人體爲何有食物過敏反應？小朋友及大人病症是否一樣？日常可以從哪些方面注意？台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，解釋何謂食物過敏，並詳列11大慢性食物過敏原，並提出3項秘訣避免食物過敏。

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「食物過敏」定義

高敏敏解釋，當食物中某些物質進入體內，被免疫系統當作是入侵的病原，發生「免疫反應」，就會造成身體不舒服的過敏症狀。常會在吃完食物一小時內出現，可能症狀包括起疹如蕁麻疹、發癢；嚴重甚至會誘發呼吸困難、腹痛、頭痛、暈眩等症狀。

不同人群形成過敏的時機會不一樣。成人可能因腸道免疫機制問題令體質改變，造成例如突然對以前不過敏的食物有敏感不適反應。且不同於小兒食物過敏，可能會隨著年齡增長而自然根治；成人的食物過敏一旦誘發，就只有分症狀的輕重，無法根治。因此在飲食上要小心選擇。

最常見11大慢性食物過敏原

甲殼類及其製品

芒果及其製品

花生及其製品

牛奶、羊奶及其製品*

蛋及其製品

堅果類及其製品

芝麻及其製品

含麩質之穀物及其製品*

大豆及其製品*

魚類及其製品*

使用亞硫酸鹽類等*

*不包括：1) 由牛奶、羊奶取得之乳糖醇；2) 由穀類製得葡萄糖漿、麥芽糊精及酒類；3) 由大豆製得之高度提煉或純化取得之大豆油（脂）、混合形式之生育醇及其衍生物、植物固醇、植物固醇酯；4) 由魚類取得之明膠，並作為製備維生素或類胡蘿蔔素製劑之載體或酒類之澄清用途者；5) 以二氧化硫殘留量計，每公斤10毫克以上之製品。

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避免食物過敏秘訣

高敏敏建議可以從篩選食品成分、考慮新鮮度及過敏原排查法3方面多加留意：

平時多注意隱藏的過敏原、仔細看外包裝食品資訊，依需要做選擇。在外吃飯時可選擇較簡單菜色或詢問店員餐點的內容物。

以吃新鮮食材為優先選擇，例如平常多吃蔬果攝取植化素、補充益生菌、Omega3油脂，強化體質。減少吃加工食品，避免在食品添加物的成分中受到某些物質刺激體內免疫細胞，分泌發炎物質。

若在進食時突然過敏，卻不知道是哪一樣食物造成，可試從不吃某樣食物開始，排查過敏原，發現後可對症下藥；日後也清楚應避免食用。

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛