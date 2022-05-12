【禮貌問題】超市排隊遇手抱童不停打招呼　回應多次後感厭煩不理睬遭家長斥無禮

▲ 男童不停打招呼，事主不回應，遭男童爸爸斥無禮。

父母經常叮囑小朋友「見人要打招呼」，不過遇到不停向你打招呼的小朋友，你又會怎麼辦？有網民在社交平台投稿，表示在超市排隊購物時，遇到一名手抱男童多次「Say Hello」，起初他善意回應，惟男童並未罷休，半小時內再多次「Hello」。該網民不勝其擾，決定不予理睬。詎他料離開時，遭到男童父親斥責他「無禮貌」。火爆父親為報復其「無禮行為」，又駕車在其車前急停，險些就釀成車禍。

有網民在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享其與一對父子之間，在超市排隊時的「奇遇」。帖文提到，「到去收銀排隊俾錢時，見到條龍超長，咁啱有個要手抱嘅小朋友同家長排我前面，個小朋友同我say hello，我禮貌回應咗hello；跟住隔咗5分鐘後，佢又同我say hello，我又再禮貌講多次hello」。

投稿的網民與男童互相打招呼，原本相安無事，惟由於收銀處大排長龍，期間男童又再不停向網民「Say Hello」。網民開始覺得厭煩，唯有假裝聽不到，「等咗10分鐘都未行到去收銀個位，個小朋友又再同我say hello，我唯有低頭玩手機扮睇唔到，因為真係有啲煩」。詎料男童見他不再理睬，更是變本加厲，「個小朋友見我唔理佢，佢又係咁講：hello, hello, hello」。

事主此時不勝其擾，但仍保持風度，再次回應「HELLO，小朋友！」，不過，他就稱，「今次我大聲好多，等佢家長同周圍嘅人都聽到我回應咗佢，希望佢唔使再同我打招呼。雖然禮多人不怪，但不斷重覆講令人覺得真係好煩，所以我講完今次就專心玩手機唔再理佢」

最新影片推介：

正當事情看似告一段落，男童又再不斷「打招呼」，期間抱著男童的父親，未有制止，「點知又隔多5分鐘後，佢又再say hello，我唯有帶埋耳機扮聽唔到。小朋友就係咁hello, hello, hello……hello咗30分鐘，但佢父母係完全無阻止或勸喻」。

事主則繼續忍耐到完成付賬，迅速「逃之夭夭」，小朋友見其離開，亦將hello改為bye-bye。不料事主在停車場收拾細軟時，再次碰到那對父子，其中爸爸更語氣尖刻道：「小朋友hello又唔應，講bye-bye都唔應，使唔使咁無禮貌啊！？」

不但如此，該火爆爸爸駕車離開時，又故意「兜返個圈出嚟」，在事主行駛中的車前急停，所幸事主車速緩慢，未有釀成車禍。

事主表示，自己其實已經回應男童多次，惟對方如「複讀機咁係咁重複，唔係個個都要覺得咁樣係可愛㗎」；「不過我只係心唸佢真係好煩而已，都冇出口話過佢半句」。對於對方「逼車」的危險行為，事主就指批評「真係好危險同好低EQ」；「車住個仔都仲做啲咁嘅嘢，係咪想害死自己個仔」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

帖文引來不少網民迴響。有人指出，「小朋友係咁，我遇過唔少，呢個時候如果佢父母唔出聲，我會同小朋友傾第二啲嘢」，以分散其注意力，「點都好過係咁hello hello」。有人亦同情事主，直斥「最嬲嘅一點 ，係個老竇到，家長點樣做其實先係最影響人嘅重點」；「好恐怖的爸爸」。有網友則留言反諷道：「個老豆以為自己係國王，生左個皇子出嚟，能夠得到皇子同你不停講hello 係你嘅榮幸！」

內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

原文網址如下：

https://www.facebook.com/parentlicenses/videos/1037401340467560/

https://parentlicenses.hk/?p=1942

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳