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【電子書】疫下圖書館受歡迎電子書等逾1年　申訴專員公署主動調查服務

社會 11:51 2022/05/12

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疫情下曾數度暫停開放公共圖書館及調整服務。（資料圖片）

申訴專員趙慧賢今日（12日）表示，電子書使用量呈上升趨勢，初步查訊顯示，個別受歡迎的電子書預約借閱人數高達數百人，輪候時間以月甚至年計，主動審研公共圖書館的電子書借閱服務是否適切，以及有否可改善之處。

申訴專員公署指，因應疫情，市民對公共圖書館電子書的需求大增，其中7個電子書館藏的總使用量由二2019年約96萬次飆升至2020年約340萬次，增幅逾250%。康文署應與時並進，檢視及提升公共圖書館的電子書借閱服務以迎合市民閱讀模式的轉變，這亦有助推動香港的閱讀風氣，主動調查康文署轄下公共圖書館的電子書借閱服務。

公共圖書館在2001年推出首個電子書館藏。現時，公共圖書館的電子書館藏已增至12個，涵蓋成人及兒童館藏，供不同年齡階層的讀者借閱各類中、英文電子書（包括有聲電子書）。
 
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責任編輯：余思嵐

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