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【大馬女神】林明禎分享在家做運動貼士　透露愛穿運動內衣：喜歡流汗

娛樂 16:00 2022/05/12

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大馬女神林明禎喜歡做運動。

大馬女神林明禎再度來香港開工，今次特別收起性感及可愛一面，為運動品牌拍廣告，當日她着起運動內衣以及長褲，仍難以遮蓋她的窈窕身材，拍攝過程需要做出不少運動以及瑜伽動作，展露出她滿有陽光氣息一面。

林明禎為是次工作進行了第12次隔離，熱愛工作的她今次為運動品牌拍宣傳硬照時雀躍地表示：「今次來香港有好多任務，其中包括跟運動品牌合作，他們的衣服好漂亮而且穿上去好舒服。」林明禎更指自己做運動時很特別：「我裡面一定要穿運動內衣、外面穿長外套，而且我喜歡流汗。」

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此外，林明禎表示平常會在家做運動：「因為都是做一些肌耐力的運動，所以都不用器材，而且每天起床後都會做10分鐘瑜伽以及10分鐘腹肌運動，傍晚就會做些強度較大的瑜伽和下半身運動，比如Squat（深蹲起立）。」

由於疫情影響，或多或少都會影響到大家平常做運動，但對林明禎而言卻絲毫不受影響，因為只要有恆心，就沒有任何理由跟藉口去做運動。有空時到外面跑樓梯再回家做運動是林明禎常做的熱身之一。

已經來港多次的林明禎都有向朋友打聽，希望物色到香港戶外做運動的絕佳地方，同時她早有聞發哥（周潤發）喜愛行山，故鬼馬地稱有機會要去太平山盼「野生捕獲」發哥。

她甜笑表示：「因為太平山有發哥，希望碰一下運氣，我要跟他合照！」林明禎再分享到做運動的趣事，在香港做運動時竟然沒有人認出她，她卻感到自在地說：「因為大家都很認真在運動和跑步吧，而且香港人好像都不喜歡穿衣服做運動，大家都很有力量的在跑步，我一定要跟他們多多學習。」

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離鄉別井想念媽媽

提到剛過去的母親節，林明禎已長時間離鄉別井，有點失落表示非常想念媽媽：「已兩年多沒見過媽媽，媽媽好想我，我也好想她。平常我們會視像通話，不過她也會擔心吵到我，我就跟她說：『如果你想找人聊天就隨時打電話給我，我有空就會回覆。』」

雖然相隔兩地，但廿四孝的她為媽咪準備運動服和好多心思禮物，希望她會喜歡。林明禎還隔空向媽媽送上愛心手勢和飛吻，並甜絲絲說：「媽咪母親節快樂！愛你！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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