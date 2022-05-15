【東鐵綫過海段已正式通車！】率先掌握過海優惠及新站賣點

過往新界東的居民往返香港島需要多次轉車才能抵達目的地，但隨著東鐵綫過海段已正式通車，路段將新增「會展」港鐵站連接紅磡站至金鐘站，日後市民乘搭東鐵綫毋須轉車即可直達灣仔北及金鐘，過海更加快及直接！當中4個轉綫站，連接現有5條鐵路綫，前往香港各區均更方便更快捷。



新過海綫貫通香港南北



東鐵綫過海段貫通香港南北交通，市民乘搭東鐵綫不用轉車都可以直接過海，而且今次通車帶來全新的「會展站」，日後想去參加大型展覽活動更加方便。

東鐵綫過海段通車後，東鐵綫全長將延伸至46公里，全綫將會有大圍、九龍塘、紅磡及金鐘4個轉綫站，連接現有5條鐵路綫包括屯馬綫、觀塘綫、荃灣綫、港島綫及南港島綫，金鐘站亦成為4綫轉乘的超級轉車站，貫通港九新界，享受更直接方便的轉綫安排及更完善的鐵路網絡。



東鐵綫乘車體驗大升級



通車後，在港島上班的東鐵綫沿綫居民最直接受惠，以往他們需要在九龍塘站轉乘觀塘綫加荃灣綫過海，或在紅磡站出閘轉乘巴士，車程頗為轉折，亦有機會塞車。有了新過海綫，現在上下班車程更加省時，經紅磡站過海一程直達會展站只需5分鐘，而去金鐘站亦只需7分鐘。



基本上，從東鐵綫前往港島綫的車程，大多能減少1至2次轉車次數，從而節省不少時間。如果想出發前更靈活安排新綫行程，記得下載手機應用程式MTR Mobile，在「行程指南」功能內查閱建議乘車路綫和預計行程時間，選擇最適合、最便利自己的乘車方案。

新站設施及服務大升級



東鐵綫服務延伸至港島北後，提升了附近一帶核心商業區的交通配套。大家一定很好奇紅磡及金鐘站有何「升級」設施？而新增的會展站又有何特點？



金鐘站知多啲

現在由紅磡站往來金鐘站車程只需7分鐘！隨著金鐘站升級成為了轉乘四綫的「超級轉車站」，乘客毋須出閘便可透過多條新增扶手電梯直達各樓層及東鐵綫月台層，輕鬆轉乘其他鐵路綫。



此外，金鐘站於大堂及轉車月台安裝了全新資訊系統「過海易」，模擬該站荃灣綫及東鐵綫月台的實時候車情況，以及未來兩班車的班次資訊，讓乘客可以自行選擇省時的路綫及較少人候車的月台過海。另外，MTR Mobile內「站內搜尋」功能範圍亦覆蓋金鐘站擴建部分，進一步幫助乘客更客易搜尋站內設施的位置及步行前往的路綫，提供點對點站內導航服務。

▲ 全新的「過海易」資訊系統位於金鐘站，以模擬影像實時顯示荃灣綫及東鐵綫月台的人流候車情況。

金鐘站內「站內搜尋」功能範圍將覆蓋金鐘站擴建部分，亦會推出期間限定「GO文化導賞遊」MTR分活動, 詳情按此 https://link.mtrmb.mtr.com.hk/moblink/?wayfinding/?type=cultural_tour



紅磡站知多啲

原有的紅磡站作為過海的新選擇，只需5分鐘直達會展站。隨着屯馬綫去年正式通車，來自新界、九龍沿綫的居民也可到紅磡轉乘港鐵過海，為了應付未來潛在的車站人流，東鐵綫新月台增設了多條扶手電梯連接屯馬綫月台及車站大堂，站內轉乘兩綫更便利。

會展站知多啲

「會展站」新車站連接前灣仔碼頭的公共運輸交匯處，而且車站毗鄰香港會議展覽中心、鷹君中心及海港中心，乘客可以透過行人天橋到達區內各處。

升級智能科技 輕鬆掌握列車情況



相信大家都喜歡舒適的乘車環境，因此在東鐵綫月台及MTR Mobile提供「車廂載客情況顯示」，方便乘客預先前往其他較少人的車廂候車。而MTR Mobile也升級「Next Train」功能，增設東鐵綫資訊，方便乘客實時查閱列車班次。

▲ 「車廂載客情況顯示」和「Next Train」功能助乘客了解下一班列車的載客情況。

港鐵都會票、早晨折扣優惠及其他轉乘優惠



車費優惠方面，港鐵都會票優惠將延伸至會展站，以$435（平均每程$10.9）購入即可於40日內搭40程，讓上班族節省中長途過海費用。而原有的早晨折扣優惠覆蓋範圍亦擴展至會展站，乘客逢星期一至五（公眾假期除外）早上7時15分至8時15分，用成人八達通於48個指定港九市區車站（包括會展站）出閘，即享車費65折優惠。至於其他轉乘優惠包括：

想知更多有關東鐵綫過海段的相關資訊，可瀏覽 https://mtreastraillinecrossharbourextension.hk/tc



（特約）