【東張西望】利穎怡親述被婦人攻擊經過　「正義女神」受襲坦言留心理陰影

▲ 利穎怡好勇敢和專業做採訪。

「東張女神」利穎怡（Joan）於2015年加入TVB節目《東張西望》擔任主持，轉眼已近7年。多年來她曾因多次危險追訪而引起網民注意，獲網民大讚她非常正義。

日前她採訪美孚新邨的老鼠屋業主陳小姐，期間不但被對女方以用手推車攻擊，而且用手肘「一下批落去」，終要立即報警處理。

【東張西望】利穎怡追訪婦人連番受襲 《東張西望》攝製隊報警求助

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分享事發經過

Joan接受接受TOPick訪問時指其實這次採訪除想幫其他居民外，亦想幫這位女士，而當時見對方情緒較穩定，才坐回其身邊。

她並指今次個案是其首次被打，難免有心理陰影：「我們最後有報警驗傷，現時出外景都有少許陰影，但公司都很好，暫時會編少些外景更給我。」

談到現在傷勢如何，Joan說：「當時吞口水都有點痛，而且頭部不能轉太多，醫生指應該是拉親，不過現時情況已沒大礙。」

雖然Joan採訪身經百戰，但今次始終是首次受傷，但最她而言今次的經歷仍不是最驚嚇：「更驚嚇的採訪都試過，不過這單個案是最意料不到，因全無想過一位老人家那麼大力，而且真的會動粗打人，所以我當時真的反應不及。」

其實Joan不是首次遇上危險追訪，多年來她亦試過多次無懼危險採訪不同人物，場面同樣非常驚嚇。

▲ 利穎怡被打。

採訪後巷街霸

2022年4月，當時《東張西望》報道街霸「狗婆」持續堆積大量雜物，並長期霸佔鴨寮街一條後巷，更因而發生火警，令附近街坊及商戶非常擔心及不滿。

《東張》先派出主持梁敏巧與Joan採訪「狗婆」，不過狗婆態度惡劣，非常不禮貌反駁及大罵，而Joan就窮追不捨，最終成功令狗婆接受訪問。

雖然Joan問出多條問題，不過「狗婆」都十問九唔應，之後沒有戴上口罩的「狗婆」，突然對住Joan手指指及破口大罵，真的不是人人能夠應付到，難怪Joan被獲讚很專業。

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勇敢追訪愛民邨咸濕伯伯

2021年的5月，《東張西望》的其中一個個案指何文田愛民邨出現、經常在邨內公園出言性騷擾女街坊的伯伯，他甚至曾提出付錢要求女街坊提供性服務。

Joan追訪事件時先訪問邨內女街坊，並發現不少人都曾被伯伯性騷擾。

節目組先安排同事放蛇，伯伯便出口指：「你畀個胸我摸，我畀200蚊你！睇你鍾意摸幾耐囉，起碼超過十分鐘啦！」他又再指可以多給200元，但要對方提供性服務。

隨後，Joan立即上前追訪伯伯問他為何要做出此行為，但對方卻把事件調轉來說指是女方主動要求收錢。而訪問時，伯伯亦不斷向Joan靠近，而她為保安全亦逐把身體向後移。不少網民大讚她勇氣可嘉！

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採訪被男子持刀威脅

2021年的4月，在節目《東張西望》中以「苦媽街頭尋子記上集」為題，講述一名內地女子在街頭掛着尋子啟示牌，她聲稱自己曾遭家暴，其兒子則被丈夫匿藏。

為了解箇中細節，《東張》攝製隊欲上門家訪其奶奶鄭太，並被惡意驅趕。攝製隊其後到一間地產舖嘗試再找鄭太做訪問，當時由她、女導演及女撰稿員進內採訪，而男攝影師及男收音師則在門外等候。

期間店內一名男子突持刀威脅，該男子以刀指嚇Joan及女導演的腹部，相隔約一個手掌位，場面驚險。Joan坦言當時未來得及反應，已跟攝製隊一起離開地產舖，女導演曾考慮報警處理事件，惟最終不想將事件搞大而未有報警。

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利穎怡埋身追訪牛頭角神秘女子

2021年的2月，《東張西望》播出「牛頭角神秘女子襲擊街坊」事件，指該名女子會在街上隨處吸食二手煙，又把垃圾桶的垃圾掃出，更突然扯掉街上途人的口罩，令街坊大驚。

Joan當時來到牛頭角尋找該名會突襲市民的神秘女子，發現該名女子後並先跟蹤後埋身追訪。及後，Joan發現她在街上發狂扯掉別人的口罩，並大力撞向路人，之後又與別人起罵戰。

Joan亦把握時機上前追訪問道：「為何要扯人頭髮？」但對方都一於小理，只指出大家互不相識，叫Joan不要再纏著她。她又否認在街上有做過擾民的事，行為令人費解。

最終，Joan更很大膽追趕至樓梯，表示街坊都很關心她，看看有甚麼可以幫忙，但都被趕走。

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