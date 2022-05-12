【昏迷女童】天瑜左耳聽力或受損需戴助聽器　周父抑鬱復發憂賠償協議影響討公道

▲ 天瑜日前進行聽力檢查，發現左耳聽力或受損，將來或需戴助聽器。

6歲女童周天瑜的醫療事故一直令人關注，近日天瑜進行聽力評估，發現左耳受損。此外，事件至今已2年，周父一直為女兒奔波，近日抑鬰症有點復發，他提及憂心與醫管局傾談賠償問題附有保密協議，或會影響討公道，周父有感困在兩難中。

左耳聽力遲鈍或已受損

周天瑜在2020年5月於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，術後全身癱瘓，昏迷卧床至今2年。昨日（11日），天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」更新消息，指星期二早上天瑜進行聽力評估，醫生初步發現天瑜左耳的聽力比較遲鈍，可能聽力已經受損。

要去到80分貝才有些微反應，將來可能需要配戴助聽器。右耳聽力還未進行評估。

▲ 天瑜左耳的聽力比較遲鈍。（圖片：天瑜醫療事故關注組fb）

周父憂賠償協議影響討公道

當天同日中午，周父約見了醫院的臨床心理學家，他向心理醫生透露擔憂，可知道女兒事件至今2年，周父一直追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院，盼為天瑜討回公道。周父向心理學家指出︰

擔心如果日後醫管局在履行賠償的同時需要我簽署保密協議，我不知道應該怎樣抉擇。

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雖然目前還没發生傾談協議事宜，但周父問過一些法律界的朋友，他們估計保密協議的内容，除了不能公開賠償金額外，也有可能要他不能再公開談論事件或公開一些敏感資料等。如果真的是這樣，周父不知道應該如何選擇，

簽的話，好像就放棄了替女兒討回公道的承諾和責任，感覺愧為人父，對不起天瑜。

醫療費用龐大

如不簽署的話，周父考慮到現實問題，官司可能會愈拖愈久，就一直拿不到應有的賠償，他們一家也很難長期承擔天瑜往後的醫療費用，包括購買醫療儀器和生活費等開支，更别説希望嘗試其他的治療方法，爸爸有種種考量。

這個時候，醫生問了一句：「你覺得天瑜會希望你怎樣做？」她這句話一岀，我的眼淚就再也忍不住了……

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周父有感可能近日太忙，精神緊張，明顯感覺到自己的抑鬰症有點復發和輕微惡化，除了失眠和没有胃口，哭泣和情緒低落的情况也更為頻密。他還好自己算十分留意自身的情緒，會盡量找方法宣洩和疏導。他也勸勉有情緒問題者，

現今的都市人很多都有情緒問題，希望大家都可以勇敢和積極面對，接受和了解自己的情緒，要明白世界並不完美，但不管天氣怎樣，也要給自己的世界一片晴朗。

爸爸没放棄追查真相

網民紛紛為周父打氣，「無論如何決定，爸爸只要你認為啱就去做啦，唔好俾壓力自己並要保重身體」、「很多事我哋不能控制。我家都有病童，父母只能盡做」等。

周父留言回應網民的關心及建議，指出追討和康復之間，如果真的只可兩者選其一，他當然選擇康復，但現實情况兩者之間像無衝突，再說追討很重要，因為天瑜日後的醫療費用龐大。這兩年來，周父没有放棄過追查真相和追究責任，早前發布的數條關於披露天瑜醫療事件院方臨床錯誤的影片，可在YouTube【按此】觀看。

切除腫瘤手術時出現醫療事故

周天瑜患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟當時4歲的天瑜在2020年5月於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘，天瑜術後癱瘓昏迷不醒，卧床至今2年，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障。

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責任編輯︰顏紫燕