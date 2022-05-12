【超市大搜查】夏天雨季殺到昆蟲出沒　4款殺蟲水成分效用比拼

▲ 夏天雨季殺到昆蟲出沒，4款殺蟲水成分效用比拼。

夏天炎熱多雨，是各種昆蟲肆虐的季節，要擊退曱甴、螞蟻等昆蟲，殺蟲水是其中一個好幫手。TOPick曾搜羅市面上4款常見的殺蟲水，比較它們的成份，並請來專家拆解殺蟲水滅蟲的效能，以及分享預防昆蟲入屋的貼士。

4款殺蟲水比拼

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BioKill稱可滅殺十多種昆蟲

從4款殺蟲水當中，「Biokill全效滅蟲劑」標榜能針對所有常見害蟲，包括曱甴、蒼蠅、蚊子、蚤、書蟲、螞蟻、蜱、象鼻蟲、飛蛾、蟎、甲蟲、衣魚、蜜蜂、黃蜂等12種。相較其他殺蟲水而言，它可解決的種類是最多的。至於「雷達快速滅蟲噴霧」，瓶身上寫明針對曱甴、螞蟻，是4種殺蟲水中最少的。

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受TOPick查詢時表示，Biokill的殺蟲水成份為氯菊酯，相對於其他3款殺蟲水中的苯氰菊酯、氯氰菊酯及炔咪菊酯等殺蟲成份，Biokill的毒性其實相對較低，但仍具備殺蟲的效果。而苯氰菊酯、氯氰菊酯及炔咪菊酯的殺蟲效果則分別不大，均為常見的殺蟲水成份。至於殺蟲水所標榜的不同氣味，則與殺蟲效果無關。

陳澤森強調，現在市面上的殺蟲水基本上均確實具備滅蟲的效果，彼此差異其實不大，而且相對專業用的殺蟲水而言，這些家居用的殺蟲水本身亦已具有「Ready to use」、「Quick knockdown」的性質，只是毒性及殘留性相對較低而已，一般只要在空氣流通的地方使用，亦已足夠安全。

預防曱甴措施亦屬必須

而除了依靠殺蟲水外，面對家居可能會出現的曱甴，陳澤森強調做好預防措施其實會更為治本。他建議家中應定期以番槻水或1:99比例的漂白水抹地，已足夠杜絕曱甴出現的可能性，因為曱甴本身是透過位於腹部的呼吸孔去吸入新鮮空氣，番槻水的表面活性劑會溶解掉曱甴身上油脂，並滲入曱甴的呼吸孔，最終可令曱甴窒息而死。

此外，亦可在在門縫等曱甴有機會出入的地方貼上條黏及門縫刷毛，U型喉要確保注有水份，阻截曱甴入屋的機會。同時要蓋好屋內的食物，或以密封容器載好，因香味會吸引曱甴接近，經常保持家居(尤其廚房)乾爽清潔。

TOPick早前亦曾報道，要預防曱甴，可以在乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米闊的凡士林，防止牠們越過爬入；亦可在排水孔裝上網眼寬2毫米的鐵絲網，阻止大型曱甴入屋。

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責任編輯：羅嘉欣