【台灣名模】網傳產後4個月美圖　47歲林志玲高齡產子：謝謝自己從來沒有放棄

台灣第一名模林志玲今年除夕夜宣布兒子出世,由於志玲已經年屆47歲,高齡懷孕及成功產子震驚了整個娛樂圈!因為照顧家庭,很久沒有公開露面的志玲姐姐,最近網上就瘋傳她疑似產後4個月的照片,網友指她到一間米芝蓮餐廳幫襯,氣息相當好。

自2019年和日本「放浪兄弟」AKIRA(黑澤良平)結婚後,志玲一直沒有放棄過造人,終於在婚後3年成功懷孕及產子,縱使外間諸多揣測指她找代母生子,志玲姐姐都沒有出來澄清半句,只是感謝一直努力和沒有放棄,而早前她的丈夫出席活動時,就親口打破瑤言,他直指太太一直都沒有放棄,懷抱着希望,終於得到自己夢寐以求的幸福:「過去志玲一年365天都不睡覺,不停地在工作,不過婚後她把重心都放在家裡,很珍惜與家人相處的時間,生活方式大大改變,我們很努力一起打造家庭,看到這樣的她,我真的很尊敬也很感謝」。

剛過去的母親節,志玲姐姐就上載了由老公所送的花籃相,上面有張卡寫著「The best Mom in the world!」世上最好的母親,志玲留言說:

謝謝自己從來沒有放棄,也謝謝最堅強的小寶貝,我們才可以擁有此刻可以歌詠的幸福,謝謝大寶貝的花,第一個母親節快樂。

最近網上就瘋傳她產後4個月的照片,網友指她到一間米芝蓮餐廳幫襯,氣息相當好,狀態像是已經回到巔峰時期,但經查證下,發現照片是4年前志玲姐姐在紐約一間餐廳進餐時被拍的,只是舊相。

求子路極艱辛

47歲才產子的林志玲,令很多一直想求子而高齡女士重燃了希望,其實她求子之路一點都不容易,早在39歲時就已經雪卵為將來做好準備,2019年和AKIRA婚後就急於造人,但卵子已經雪了多年,亦不是每1顆都能夠使用,因此她內心非常着急,而婚後AKIRA多次飛到台灣看醫生求子,希望令志玲盡快懷孕,後來兩人最後決定採取隨緣態度,認為有就有,沒有也沒關係。

