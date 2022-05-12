  • 26°C
香港時間 : 2022512日 (週四) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】港婦切開魷魚驚見33條細魚憂呃秤　專家：並非魚販故意塞進去

食用安全 12:41 2022/05/12

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

布市民切開魷魚後，驚見內有33條細魚，擔心「呃秤」。

買海鮮也是一門學問。本港一名女子近日在魚檔買魷魚，切開後，驚現每隻魷魚裡面也有數條細魚，總數多達33條，曾擔心「呃秤」，認為是被人塞進去的，故上網發文求問，但其推斷被網民嘲笑。香港海鮮聯合總會主席李彩華接受TOPick訪問時表示，魷魚裡面有細魚的情況很常見，並指這種細魚用來煲湯最好。

最新影片推介：

該名市民在facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」分享數張魷魚的相片，表示首次見到魷魚裡面有細魚，故發文求問原因，擔心受騙，有人「呃秤」。她表示：

唔係第一次煮，就係買咗咁多次，第一次見有咁多魚仔係入面。

事主認為情況奇怪，因為每條細魚很完整，而且數量頗多。她說：

如果係（魷魚）食落去，唔會咁完整， 同喺個沙囊入面，佢係跌得出嚟，同隻隻都好整齊，有5至7條魚喺入面。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

從相片可見，她共買了8隻魷魚，從裡面取出共33條銀白色細魚。帖文獲不少網民回覆，多數人也認為她的推斷奇怪，並指有細魚的情況很正常，更向她解釋原因。事主回覆指，買魷魚多次，也是首次遇到這情況，故顯得大驚小怪，她又感謝網民解答，直言「長知識了」。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

李彩華：情況很常見

為何魷魚裡面有細魚？TOPick就此訪問香港海鮮聯合總會主席李彩華，他表示這種情況很常見，因為現在是魷魚的獵食季節，並非魚販故意把梭羅魚塞進魷魚裡面。

他解釋，在魷魚肚子裡面的是梭羅魚，在中上游水面出現，魷魚會追吃牠們，此情景經常會見到。魷魚裡面有梭羅魚的情況經常發生。他著市民不用擔心，因為梭羅魚是可以食用的，最適合用來煲湯。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】港婦筲箕灣酒樓吃$900長腳蟹中伏　驚見蟹肉鬆散霉晒：以為上咗水就唔識郁
18:47 2022/05/03
【食用安全】港婦筲箕灣酒樓吃$900長腳蟹中伏　驚見蟹肉鬆散霉晒：以為上咗水就唔識郁
【食用安全】鮑魚發霉佈滿白點港媽欲保留　專家：長期食用可致器官衰竭或致癌【附保存貼士】
15:46 2022/04/14
【食用安全】鮑魚發霉佈滿白點港媽欲保留　專家：長期食用可致器官衰竭或致癌【附保存貼士】
【食用安全】網民切開牛油果驚見佈滿黑點　生果達人教4招避免買中黑心牛油果
16:17 2022/05/07
【食用安全】網民切開牛油果驚見佈滿黑點　生果達人教4招避免買中黑心牛油果

你可能感興趣

【食用安全】港婦筲箕灣酒樓吃$900長腳蟹中伏　驚見蟹肉鬆散霉晒：以為上咗水就唔識郁
18:47 2022/05/03
【食用安全】港婦筲箕灣酒樓吃$900長腳蟹中伏　驚見蟹肉鬆散霉晒：以為上咗水就唔識郁
【食用安全】鮑魚發霉佈滿白點港媽欲保留　專家：長期食用可致器官衰竭或致癌【附保存貼士】
15:46 2022/04/14
【食用安全】鮑魚發霉佈滿白點港媽欲保留　專家：長期食用可致器官衰竭或致癌【附保存貼士】
【食用安全】網民切開牛油果驚見佈滿黑點　生果達人教4招避免買中黑心牛油果
16:17 2022/05/07
【食用安全】網民切開牛油果驚見佈滿黑點　生果達人教4招避免買中黑心牛油果
食用安全 海鮮 健康問題 街市

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影