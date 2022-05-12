【食用安全】港婦切開魷魚驚見33條細魚憂呃秤　專家：並非魚販故意塞進去

▲ 布市民切開魷魚後，驚見內有33條細魚，擔心「呃秤」。

買海鮮也是一門學問。本港一名女子近日在魚檔買魷魚，切開後，驚現每隻魷魚裡面也有數條細魚，總數多達33條，曾擔心「呃秤」，認為是被人塞進去的，故上網發文求問，但其推斷被網民嘲笑。香港海鮮聯合總會主席李彩華接受TOPick訪問時表示，魷魚裡面有細魚的情況很常見，並指這種細魚用來煲湯最好。

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該名市民在facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」分享數張魷魚的相片，表示首次見到魷魚裡面有細魚，故發文求問原因，擔心受騙，有人「呃秤」。她表示：

唔係第一次煮，就係買咗咁多次，第一次見有咁多魚仔係入面。

事主認為情況奇怪，因為每條細魚很完整，而且數量頗多。她說：

如果係（魷魚）食落去，唔會咁完整， 同喺個沙囊入面，佢係跌得出嚟，同隻隻都好整齊，有5至7條魚喺入面。

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從相片可見，她共買了8隻魷魚，從裡面取出共33條銀白色細魚。帖文獲不少網民回覆，多數人也認為她的推斷奇怪，並指有細魚的情況很正常，更向她解釋原因。事主回覆指，買魷魚多次，也是首次遇到這情況，故顯得大驚小怪，她又感謝網民解答，直言「長知識了」。

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李彩華：情況很常見

為何魷魚裡面有細魚？TOPick就此訪問香港海鮮聯合總會主席李彩華，他表示這種情況很常見，因為現在是魷魚的獵食季節，並非魚販故意把梭羅魚塞進魷魚裡面。

他解釋，在魷魚肚子裡面的是梭羅魚，在中上游水面出現，魷魚會追吃牠們，此情景經常會見到。魷魚裡面有梭羅魚的情況經常發生。他著市民不用擔心，因為梭羅魚是可以食用的，最適合用來煲湯。

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責任編輯：羅嘉欣