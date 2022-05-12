【公屋輪候】平均輪候時間6.1年再轉差　24.5萬戶等上樓

▲ 公屋輪候平均輪候時間為6.1年。（資料圖片）

公屋輪候時間續增，房屋署今日（12日）更新公屋申請數目和平均輪候時間，截至2022年3月底，一般申請者的平均輪候時間為6.1年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為4.1年，申請者的平均輪候時間均較去年12月底上升了0.1年。

在2022年第一季獲編配入住公屋的一般申請約6,000宗，當中獲編配的長者一人申請約520宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為420宗。

在2022年3月底，約有14.75萬宗一般公屋申請，以及約9.77萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。



房屋署解釋指，由於多個大型公共屋邨項目，包括粉嶺皇后山邨、深水埗海達邨和白田邨在2022年第一季陸續入伙，讓為數不少輪候已久的一般申請者獲編配公屋，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。

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責任編輯：郭詩詩