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【飲食速遞】壽兵衛強勢登陸銅鑼灣　頂級佐賀牛烹煮+無限添加三文魚子

休閒消費 12:56 2022/05/12

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

晚市-Deluxe Wagyu Set。(圖片由品牌提供)

全新日本壽喜燒餐廳「壽兵衛」現已於銅鑼灣隆重開幕，主打佐賀 A5 和牛，以關西壽喜燒烹煮方式製作，為大家一解味蕾上的鄉愁。大家如在新店開張期內消費，可享以下優惠:於午飯時間惠顧晚市套餐即可減 $100及啤酒全日買一送一。

餐廳環境。(圖片由品牌提供)

餐廳由裝潢到食材，都落足心機。甫一入店，可見裝潢別緻，充滿和式風情，店舖以全吧檯式設計，所有座位都能近距離欣賞師傅精湛的廚藝。

最新影片推介

頂級日本佐賀牛

店內主打的佐賀和牛，經「日本食肉格付協會（TOP）」評定級數，只有肉質等級達最高標準 A5 級和牛，或油花分佈程度達 7 級以上的 A4 級，才能稱作「佐賀牛」。

除供應最優質的佐賀牛及日本不同產地和牛（包括大分、宮崎、神戶、北海道），店內更設有乾式熟成櫃，製作及提供至少熟成 21 日的美國肉眼及西冷，讓大家食饕享用前所未有的壽喜燒滋味。

與別不同關西壽喜燒體驗

午市-日本和牛壽喜燒。(圖片由品牌提供)

師傅採用關西壽喜燒的烹煮方法，先將牛脂將鍋底燒香，然後將牛肉及蔬菜間隔輪流煎煮，再倒入自家製醬汁，最後配上日本蛋汁，令大家可充分享用到牛肉的鮮美，亦能逐步感受每款料理的味道變化。

餐廳亦有多款特色食品，如新鮮的海之幸刺身三點、使用墨汁汞夕月魚蛋製作，賣相全黑的墨汁螢光魷魚茶碗蒸，以及點綴上金箔、海膽和魚子醬的生牛肉他他等。

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無限添加三文魚子　自製大滿足釜飯

滿溢筋子釜飯。(圖片由品牌提供)

釜飯由沖繩岩手縣一見鍾情米烹煮，口感更煙韌香甜。最特別是享用釜飯時，師傅會讓客人無限量添加三文魚子，自行製作爆滿釜飯。

壽兵衛餐廳資料

店鋪地址 ：銅鑼灣駱克道 487 - 489 號駱克駅 12 樓

營業時間 ：星期一至日 12:00 - 15:30，17:30 - 22:00

聯絡電話 ：5404 0522

人均消費 ：午市$200-$400；晚市$600 - $800

Facebook ：https://bit.ly/3O2WX7q （@壽兵衛 Jyu Bei）

Instagram：https://www.instagram.com/jyubeihk/

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責任編緝：王明芳

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