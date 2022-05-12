【手工啤酒】「友」手工啤酒波友及發燒友 7-11 $16試飲價

▲ 「友」手工啤酒波友及發燒友， 7-11 $16試飲價。

由5月11日至24日期間於7-11便利店，即可以$16試飲價，購買「波友」Lager或發燒友Pale Ale (330ml) 一罐。



「友」選用地道的香港食材釀製出味道獨具本地色彩及符合港人口味的手工啤酒，其中包括全新改良配方的「波友」Lager及「發燒友」Pale Ale。品牌希望產品能聚朋結友，把不同背景卻志趣相投的啤酒愛好者連繫，一同分享快樂。

波友 Lager (品種: 拉格啤酒 )



酒精濃度4.8%，特別注入充滿本土特色的陳皮，輕盈麥芽酒身帶有淡淡清爽柑橘香，口感清爽易入口，適合所有飲家。食物配搭建議燒雞、沙律、白芝士。

發燒友 Pale Ale (品種: 淡愛爾啤酒)

酒精濃度5%，榮獲2020世界啤酒賽香港區淡愛爾啤酒金獎。香氣與回甘平衡至恰到好處。配方揉合美國及紐西蘭啤酒花，經冷泡法處理，散發獨特熱帶果香，是港式美食的絕配。食物配搭建議慢煮豬腩肉、煙肉卷、烤香腸。

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