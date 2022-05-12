【直資學校】王錦輝中小學成為PASCH夥伴學校　推動第三語言德文有利學生赴德升學

▲ 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學成為PASCH夥伴學校。

位於沙田的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學屬直資英文一條龍學校，推行十二年一貫的教育模式，提供本地中學文憑試（DSE）課程及英國高考（GCE A-level）課程。校方重視學生發展第三語言包括德文，日前更成為PASCH夥伴學校，加強推動德文教學外，透過與德國高等學府的聯繫，更有利學生赴德升學。

王錦輝中小學學生除了中文及英文外，需學習第三語言——法文、德文、日文或西班牙文。本周二（10日）王錦輝中小學在德國總領事館和香港歌德學院嘉賓的見證下，正式簽約成為PASCH夥伴學校的成員，不僅可以受益於豐富的資源，還可以與全球120多個國家的2,000間學校建立合作夥伴關係，而這些學校都是高度重視德語學習。

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學生小五選定第三語言

總校長陳偉佳博士表示，該校以英語教學，以普通話教授中文科，小一學生需學習第三語言，直至小五需於法文、德文、日文、西班牙文中，選定一種外語學習，而法文及德文是該校重點推動的外語。陳校長解釋，本地學生以法文、德文、日文或西班牙文作為第三語言，而非華語學生則可以將法文或德文作為第二語言。

首席副校長（中學部暨國際課程總監）廖詠琪指出，德國外交部和香港歌德學院曾到校視察，了解德文課程安排及教學策略，欣賞該校的德文發展規模及前膽性，認為符合「PASCH夥伴學校」計劃的要求，因而邀請他們加入為成員學校。學校可以透過計劃的資源為教師提供培訓，計劃亦設有獎學金給老師及學生。

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揀德文預備赴德國升學

自2017年以來，該校一直致力培養學生對第三語言的興趣和優勢，除了常規課程外，校方還鼓勵學生參加世界公認的語言能力測試，讓他們追求學術資格。有學生或畢業生想到德國升學進修，廖副校長表示︰

學生揀德文大多預備去德國升學，因德國工業、科技、工程發展突出。選修本地課程的學生可以考DSE德文、讀國際課程IGCSE的學生也可以考德文。

校方正構思與德國學校的學生交換計劃，只是礙於疫情關係，具體安排需從長計議。陳校長稱在成為PASCH夥伴學校前，該校藉著姊妹學校計劃，已與德國學校結成姊妹學校，並實行交換生計劃，德方教員亦曾到訪該校進行教學專業交流。陳校長深信︰

隨著成為PASCH夥伴學校，我們會與德國大學、德國文化部、教育部聯繫，對學生去德國升學有更大便利。

PASCH由德國外交部統籌

據歌德學院資料顯示，2008年2月由德國外交部倡議的「中小學校：未來的夥伴」（PASCH）計劃正式啟動。「PASCH夥伴學校」計劃由德國外交部統籌運作，並委由德國國外學校教育司（ZfA）、歌德學院（GI）、德國學術資訊交流總署（DAAD）、德國文化部長聯席會議轄下的德國教育交流中心（PAD）等4個夥伴機構來執行。

而歌德學院是德意志聯邦共和國在世界積極從事文化活動的文化學院，致力促進國外的德語語言教學，並從事國際文化合作。

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記者︰駱秀玲