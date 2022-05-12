【中醫藥業】THEi高科院畢業生助開發智能配藥系統　冀提升中醫醫院配藥效率

▲ 劉淯瑜（Ada）現為物流及供應鏈多元技術研發中心擔任研究助理。。（資料圖片）

香港政府近年着力推動中醫藥業發展，包括興建中藥檢測中心、中藥創新研發中心，並預計在2025年啟用全港首間中醫醫院。香港高等教育科技學院（THEi高科院）提供中藥藥劑學（榮譽）理學士課程，該課程首屆畢業生劉淯瑜（Ada）在學時便參與業界協作項目，協助開發未來中醫醫院有關中藥配劑和藥物分發物流智能系統的項目，冀協助提升中醫醫院配藥和物流運作的效率。



Ada在就讀THEi高科院中藥藥劑學課程時，獲得物流及供應鏈多元技術研發中心研發中心實習的機會，負責就中藥的特性、形態及藥房操作等提供專業顧問服務。由於她實習期間表現出色，畢業後獲全職聘用，現正於中心擔任研究助理，參與開發智能辨認中藥材程式，負責為分辨中藥材特性和藥房操作等核心範疇提供專業知識，以完善程式運作。

▲ THEi高科院科技學院食品與健康科學學系講師周若龍（左）。（VTC提供圖片）

在項目中，Ada需要在中藥清單中選取較常見及常用的藥材，例如赤小豆、杞子、甘草等，並根據程式要求為藥材拍照以組成系統檔案資料庫，為訓練系統學習分辨各種藥材提供充足資訊。她亦需幫忙判定系統辨識的成功度，助編程人員改進程式，提高準確度。

她說，在就讀THEi高科院期間，課程讓她掌握中藥的鑑定知識和老師的用藥經驗，了解到同一味藥材可因產地和加工方法不同而造成分別，亦有不同藥材外觀相若。而她在藥廠實習的知識與經驗了解到，不同藥材在外觀及切割方法上較難以目測分辨。如果誤用藥材，不但影響療效，嚴重者更可有中毒風險。

雖然智能配藥和物流系統項目的開發現時仍處於初步階段，但Ada認為是次項目有助強化中藥與科技的結合：

結合科技應用可為傳統中藥業帶來突破，對中藥業長遠發展具啟發性和意義。我很高興能參與項目，希望自己的工作有助中醫藥的發展。

Ada的媽媽因喜歡以中藥材入饌，Ada自小便可品嘗到美味健康的家常菜餚，亦培養她對中藥材及其食療的興趣，希望學習更多相關專業知識。考畢中學文憑試後，她便報讀了香港專業教育學院（IVE）藥劑學高級文憑，加深了解有關中、西藥物的知識，包括藥品製造、品質檢測及營運管理等。為進一步深造中藥知識，她選擇升讀THEi高科院中藥藥劑學（榮譽）理學士課程。

THEi高科院為Ada在學時提供專題學習的機會，她曾為孕婦產後調理設計湯包食品，從中了解婦女生育後的食療需要。她和組員針對產後因情緒和體虛所致的身體情況，構思加入當歸、麥冬、通草、瓜蔞、青皮、王不留行等材料的食療湯包，更考慮到相關藥材容易於巿面選購，讓一般普羅巿民也可便捷食用。



Ada認為專題為本的學習方式有助啟發思考，並可訓練解難能力；加上豐富的實習及參與應用研究的機會，讓她累積實戰經驗，為日後的事業發展奠下根基。

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責任編輯：郭詩詩