【湯水食療】增強抵抗力紓緩痰咳　10款中醫推介止咳潤肺湯水

▲ 10款中醫推介止咳潤肺湯水。

早前第五波疫情肆虐，不少人康復後都出現「長新冠」後遺症，出現肌肉痠痛、腹瀉或痰多咳嗽等徵狀。為了增強抵抗力預防染疫，同時讓復元中的人士調理身體，TOPick整合了多位註冊中醫師推介的湯水食譜，可作參考。

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以下是3款增強免疫力、潤肺止咳的湯水：

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染疫康復後痰多咳嗽，是不少人會出現的後遺症。如想紓緩徵狀，不妨嘗試自製以下湯水食療：

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註冊中醫師何慧欣就建議，染疫康復後的人士應注意有充足睡眠時間，減少捱夜及日夜顛倒的情況，以免耗血傷神。日常健康飲食，包括不煙酒及以清淡飲食為原則，尤其應該減少煎炸及辛辣的零食及食品減少體內積熱問題。

患者在康復後可根據自身情況進行適量運動，幫助肺脾臟腑恢復。白天時間運動，多曬太陽以增加體內陽氣，可減少氣短乏力的情況。而如果出現症狀明顯的後遺症，應該向註冊中醫師求診，盡快調理身體，減輕後遺症對患者的日常影響。

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責任編輯：羅嘉欣