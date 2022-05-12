【瘋火與膠七】七仙羽新節目拍檔遭批評　七師傅力撐火火：難道就是他的錯嗎？

▲ 《瘋火與膠七》

ViuTV節目《瘋火與膠七》由「七師傅」七仙羽與火火及眾年輕隊友何洛瑤（Sica）、劉兆豐（肥豐）、羅曼菲（Mangie）及鄧耀鏗（Gene）合作，透過競技、遊戲、問答、短劇等主持。

《瘋火與膠七》已於昨晚（5月11日）播出第3集，ViuTV Facebook、討論區內都出現網民對節目的意見，如：「完全唔知做乜」、「火火其實幕前好麻麻」、「將火火所有鏡頭cut咗佢 係我唯一建議」，也有觀眾為節目組打氣。

身為主持之一的七師傅於今日在社交平台發文回應，並力撐拍檔、節目，也不禁寫下：「心真的很累」。

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為火火解圍

七師傅不甘火火被網民狙擊、批評表現：「每次電視節目被人罵，特別是罵火火時，我就要挺胸（或挺身）出來幫忙解圍，大家不睇大人的面，都要睇細的，他還有兩個小孩要養，就放過他吧，南無阿彌陀佛，再一次南無觀世音菩薩！」

她續指：「他是出名的導演及演藝學院畢業的，演技荷里活級別，大家不斷的罵他，難道整個節目就是他的錯嗎？」

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師傅從不看評論

師傳因拍攝ViuTV的節目而人氣急升、備受網民關注，不過師傅其實是從來也不看評論。

她提到早幾天與火火吃飯時的情況：「他看完連登，Facebook 評論，他的面色馬上黑了，我就有說有笑，第一，我從不看評論，第二，我夠膠，我哈哈哈大笑。他一直低頭盯著手機冇說話、其他人個個都好沉重的表情......」她稱：「我內外都剛，我對什麼都化了，無所謂，一叫置之。」

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「到底拍咗啲乜？」

師傅在帖文中提到節目的拍攝時間很長、累得快要虛脫。她與火火也曾問對方：「到底拍咗啲乜？」

她再解構節目：「其實全部都是笑中有淚、笑藏玄機的時事評判，好有深義，只要靜下心看，你一定會懂。好多觀眾邊看邊哭，她們說能看透這些玄機隱喻，及種種的無耐。」

觀眾反應兩極

在ViuTV的Facebook專頁中，網民於《瘋火與膠七》的帖文下留言批評：「要氹觀眾開心係真係幾難」、「成套野最好係每集頭果段畫劇，之後果啲好似夾硬塞入去」、「唔想再睇到火火 仲有邊個諗橋 好唔得」。

有網民就持相反看法：「七七同火火 開頭嘅激嬲老婆 其實幾好笑」、「7師傅好好笑」、「真係有heart ，主席正呀！」。