【港區國安法】涉47人初選案林卓廷高院申保釋　法官押後明早判決

▲ 前立法會議員林卓廷今（12日）早向高等法院申請保釋。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，一直被還押的前立法會議員林卓廷，今（12日）早向高等法院申請保釋。國安法法官、高院法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，押後至明（13日）早11時宣判。



涉案47名被告中，13名獲准保釋的被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、黃子悅及陳志全。



其餘34名續還押被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、譚文豪、郭家麒、伍健偉、鄒家成、余慧明及張可森。



控罪指，各被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或非法手段，宣揚、進行或參與1項謀劃。

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記者：林育慧