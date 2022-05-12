【樂壇新人】黃明德將考DSE出歌自我勉勵　曾歷留班更珍惜讀書機會

▲ 樂壇新人黃明德現時仍是一名中五生。（受訪者提供）

以唱作人身份加入樂壇的黃明德（Dark），現時仍是一名中五生，因參加歌唱比賽而被發掘的Dark，以一首《留班同學》作為自己開始兼職歌手生涯的自白，並對正在求學的同輩給予一份正能量鼓勵。

講到入行契機，黃明德要由讀書時跟音樂的緣份開始。「小時候開始玩牧童笛，而哥哥是夾Band的，他教我彈結他，後來又邀我一齊在樂隊當Bass手，因此哥哥可說是我音樂啟蒙，令我開始了這條音樂路。」

▲ Dark有夾band經驗。（受訪者提供）

Dark在學校時也有加入Band Club，中二開始又跟朋友以組合形式，或以個人身份參加不同音樂比賽，而他喜歡自彈自唱，漸漸培養了唱歌的興趣。

自我標籤壞學生

作為樂壇新人，他人生第一首出道作《留班同學》由新晉音樂人K Tsang合作作曲、林若寧填詞，令Dark十分難忘。「因為我過去多唱英文的情歌，但今次這首廣東歌是一首較groovy、輕快作品，亦是第一次入錄音室錄歌，最初也不敢跟監製Cousin Fung提意見，連上廁所都不敢問，只知要不斷地錄，唱了兩三日，跟過去在台上表演的感覺十分不同。」

▲ 首支單曲《留班同學》。

18歲的Dark現時是一名中五學生，因為貪玩致成績差，曾於中一、中二兩度留班，今次新歌也說是自白。「初中的我比較反叛，上堂瞓覺、不交功課，甚至同幾個同學偷偷在學校過夜，最後為學校記過兼留班。」

自言曾是壞學生，現在獲唱片公司賞識，簽約成為歌手。坦言珍惜這個機會，並跟公司約法三章，要專注歌唱事業及兼顧學業，目標可入大學或大專。

掛念返校見同學

這兩年因疫情多度要停學，令Dark也懷念學校時光。「尤其實體課，雖然學生都常說想返學，其實回校是想見見朋友，特別掛念同事，幸而近日疫情放緩可以再回校。」

▲ 明年考DSE。（受訪者提供）

明年就考DSE的他，以新歌鼓勵同學及自己。「像《留班同事》中歌詞所唱，期待我的今天十年後變勵志片！就算今次考不好，相信可以有其他方法升學，只要有心，一定可以繼續讀，不要有太大壓力，可能收獲會更多。」

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記者：區家歷