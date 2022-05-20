【育兒心得】劍橋畢業生創立STEM教育機構教玩「便便」　5步思維訓練讓學童更易應付新挑戰

▲ 唐蒨怡Sarah和陳斯皓Nixon認為不一定要培育小朋友成為科學家，但至少要讓他們學會科學思維。

突如其來放暑假，學校的網課暫停，疫情每天「萬人中」，大家都好乖留家抗疫。家長擔心孩子虛度光陰，或是沉迷打機？有機構就想到，反正家長到處張羅網課，那不如向學生免費提供健康、有質素的網課，其中有請到劍橋大學畢業導師，教小朋友STEM課堂，教大家做「便便」，無聽錯是「便便」，其實是教小朋友消化系統，對於一聽「屎尿屁」就哈哈大笑的小朋友，真是十分吸引。

課堂分為12節，「人體奧秘」及「太空」兩個系列，人體分為「骨和肌肉」、「消化系統」、「呼吸系統」、「心臟」、「腦」及「泌尿系統」六個單元，而後者則包括「太陽」、「太陽系」、「星星」、「宇宙的起源」、「黑洞」及「外太空生物」六個單元。每課除了教授知識之外，更附設DIY手工或實驗，小朋友可學以致用，例如通過親手整「便便」瞭解人體消化系統、通過DIY人造肺學習有關呼吸系統的知識，以及親手製作極光明信片及不同顏色的銀河系等，遊戲中學習。

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創立這間STEM教育機構的兩位劍橋畢業生就是唐蒨怡Sarah和陳斯皓Nixon，他們認為不一定要培育小朋友成為科學家，但至少要讓他們學會科學思維，瞭解甚麼是科學，有利於未來社會發展。他表示：「有受過科學思維訓練的人，會比一般人多做幾步，包括懂得制訂目標、訂立假設、求證假設、進行實驗、收集和分析數據。做科學實驗跟商業項目方法一樣，我甚至認為這種思維可以應用在生活每個部分。

他們說：「STEM思維訓練，任何新東西新知識都可以放馬過來，只要利用上面提到的五個步驟不斷學習，便足以應付新挑戰。不敢說這套思維在各行各業都百分百合用，但至少能夠讓你有目標及方向去把事情做好。」

他們的課堂，每一節都加入DIY手工或實驗，除了可以讓小朋友通過「落手落腳」而更深入理解課堂內容及掌握科學概念之外，更切合他們希望在「STEM」中加入代表Art的「A」而成為「STEAM」的心願：「科學訓練向來着重邏輯性思維，但人的腦袋其實有兩邊，除了講邏輯，還需要創造力。在STEM中加入Art，是希望科學和藝術創作能夠共學相長，科學入面其實不乏視藝與圖像，例如人體和分子的結構等就需要畫面去理解。科學的範疇可以很闊，不單只有實驗，在分析數據和建立模型時就需要視藝知識，藝術和科學在很多方面可以是相輔相成。」

提供免費網課的就是「友邦慈善基金網上健康樂園」，當中包括STEM的課堂。有興趣可登入 AIAF-wellness.org 即可免費參加，其他課堂更涵蓋語文、運動、武術、美藝、講故事及品格培育等的課程，益智多元，全部都免費的。

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